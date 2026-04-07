28기 순자, 미스터킴과 결별설…언팔·럽스타 삭제에 의미심장 "부담스러워"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 순자와 '나솔사계' 미스터킴과의 결별설이 불거진 가운데, 순자가 의미심장한 글을 남겼다.

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미스터킴의 SNS에는 최근 순자와의 럽스타그램이 모두 삭제됐다. 또 두 사람이 서로를 언팔로우한 것으로 알려지며 두 사람의 결별설이 불거졌다. 공개 열애를 시작한지 한 달도 채 되지 않아 불거진 열애설에 많은 팬들의 이목이 집중된 가운데, 순자는 7일 "다 사실이 아니긴 한데 그냥..부담스러웠던 거 같아요"라며 의미심장한 글을 남겼다. 복잡한 심경이 느껴지는 순자의 글에 팬들은 결별을 인정한 것이 아니냐는 반응을 보이고 있다.

한편, 28기 순자는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱특집에 출연했다. 직업은 수학강사이며, 슬하 자녀 한 명을 두고 있다. 미스터킴은 '나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 출연해 얼굴을 알렸다. 지난달 5일 '나솔사계' 방송 후 진행된 라이브 방송에서 순자와의 열애를 발표했다.

wjlee@sportschosun.com