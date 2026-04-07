한국e스포츠협회, 디즈니+와 지난해 KeSPA컵에 이어 올해 아시아 이스포츠 대회도 중계 계약 체결

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한국e스포츠협회는 디즈니+와 지난 '2025 LoL KeSPA컵'에 이어, 오는 24~26일 진주실내체육관(경남 진주)에서 열리는 '2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)'의 공식 중계사로 참여한다고 밝혔다.

ECA는 2021 한중일 이스포츠 대회로 출범해 지난해부터 아시아권 대회로 확대된 국제 대회로, 올해 아시안게임을 앞두고 치러지는 전초전이다. 이번 대회에는 개최국 대한민국을 포함해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가하며, 참가국 확대에 따라 역대 최대 규모의 국가대표 선수단이 출전한다.

또 '배틀그라운드 모바일', '이터널 리턴', '스트리트 파이터 6', '철권 8', '더 킹 오브 파이터즈 XV', '이풋볼 시리즈'(PC/모바일) 등 6개 종목이 정식 종목으로, '스테핀'이 시범종목으로 선정됐다.

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디즈니+는 대전격투(스트리트 파이터 6, 철권 8, 더 킹 오브 파이터즈 XV)와 '이풋볼 시리즈' 등 총 4개 종목을 글로벌 독점 생중계한다. 이와 함께 나머지 종목에도 공식 중계사로 참여해 대회 전 경기를 국내외 팬들에게 선보일 예정이다. 또 올해 KeSPA컵과 아시안게임 국가대표 평가전 등 협회가 주최·주관하는 주요 대회 역시 디즈니+를 통해 글로벌 생중계될 예정으로, 양사 간 협력 범위는 지속적으로 확대될 전망이다.

한국e스포츠협회 김영만 회장은 "아시아 이스포츠 대회는 단순한 친선 대회를 넘어, 각국 국가대표를 포함한 대표급 선수들이 아시안게임 등 주요 국제대회를 대비해 실전 경기력을 점검하고 경쟁력을 끌어올리는 주요 무대로 자리잡고 있다"며, "대한민국 이스포츠 콘텐츠의 가치가 높아지고 있는 중요한 시기에 디즈니+와의 전략적 협업 확대를 통해 이러한 성과를 전 세계 팬들과 나눌 수 있게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

한편 대한민국은 이번 ECA 2026 전 종목에 국가대표 선수단을 파견한다. 대전격투 3개 종목과 '이풋볼 시리즈' 등 4개 종목은 별도 선발전을 통해 아시안게임 파견 선수를 선발 및 출전시킬 계획이다. 아울러 대한민국은 2022년 항저우아시안게임에서 출전 전 종목 메달을 획득한 데 이어, 오는 2026년 아이치-나고야아시안게임 e스포츠 9개 세부 종목에도 국가대표 선수단을 파견할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com