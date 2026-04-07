'성난사람들2' 이성진 감독 "송강호 처음엔 캐스팅 거절..윤여정 전화로 출연 결심"

Beef. (L to R) Song Kang-ho as Dr. Kim, Youn Yuh-jung as Chairwoman Park in episode 203 of Beef. Cr. Courtesy of Netflix ⓒ 2026

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 '성난 사람들2'의 이성진 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서가 배우 윤여정과 송강호를 캐스팅한 과정을 밝혔다.

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7일 오전 온라인을 통해 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들 시즌2'(이성진 극본, 제이크 슈라이어·키타오 사쿠라이 연출, 이하 '성난 사람들2') 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 기자간담회에는 컨트리클럽의 시간제 직원이자 프리랜서 퍼스널 트레이너 오스틴 데이비스 역의 찰스 멜튼, 그리고 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서를 맡은 이성진 감독이 참석했다.

윤여정과 송강호를 커플 콘셉트로 캐스팅한 것에 이성진 감독은 "이번 시즌에 한국을 많이 담고 싶었다. 실제로 한국의 존재감이 더 커졌다. 시즌1 이후 한국에 올 기회가 많았다. 방탄소년단의 RM 뮤직비디오도 찍게 됐다. 그러면서 한국의 상류층 문화를 엿볼 수 있게 됐다. 아이돌, 재벌 CEO와 어울리면서 그 세계가 너무 매력적이게 느껴져 '성난 사람들2'에 담아내고 싶었다"고 답했다.

그는 "최고 수준의 목표를 가진 김에 윤여정과 송강호를 섭외하려고 했다. 송강호는 처음에는 '나와 어울리는 역할인지 모르겠다'며 거절했다. 이 소식을 전해 들은 윤여정이 바로 송강호에게 전화해서 '최고의 배우이지 않나? 이 역할을 할 수 있다'며 설득해 캐스팅 할 수 있었다. 봉준호 감독도 서프라이즈로 현장에 방문해 함께 모니터를 해줬다. 그 기억이 내 커리어에서 가장 큰 영광이다"고 곱씹었다.

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'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스페이니, 장서연, 윤여정, 송강호, 윌리엄 피츠너, 미카엘라 후버, BM 등이 출연했다. 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com