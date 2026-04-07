'성난사람들2' 찰스 멜튼 "윤여정X송강호와 호흡, 역대 최고 배우들과 연기해 영광"

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 찰스 멜튼이 "윤여정, 송강호와 연기하는 순간이 내 인생 최고의 커리어다"고 말했다.

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7일 오전 온라인을 통해 넷플릭스 오리지널 시리즈 '성난 사람들 시즌2'(이성진 극본, 제이크 슈라이어·키타오 사쿠라이 연출, 이하 '성난 사람들2') 화상 기자간담회가 진행됐다. 이날 기자간담회에는 컨트리클럽의 시간제 직원이자 프리랜서 퍼스널 트레이너 오스틴 데이비스 역의 찰스 멜튼, 그리고 크리에이터·쇼러너·총괄 프로듀서를 맡은 이성진 감독이 참석했다.

윤여정, 송강호와 호흡을 맞춘 찰스 멜튼은 "이성진 감독에 엄청난 빚을 졌다. 역대 최고의 배우들과 호흡을 맞출 수 있게 됐다. 윤여정, 송강호와 함께 연기하는데 두 사람의 연기를 목격하는 것만으로 엄청난 영광이다. 송강호는 별다른 말을 안 해도 존재감이 엄청나고 겸손했다. 내 대사에 송강호가 웃음이 터져 NG가 났는데 그 순간이 내 최고의 커리어가 됐다. 여러번 말해도 지나치지 않는다. 그들은 내 최고의 커리어다. 우리 가족도 한국의 전설들과 연기를 한다고 해서 너무 행복해 했다"고 웃었다.

'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스페이니, 장서연, 윤여정, 송강호, 윌리엄 피츠너, 미카엘라 후버, BM 등이 출연했다. 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com