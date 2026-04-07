김지혜 남편, 출산 후 아내에 "10kg 살 빼라" 강요 논란…악플 폭발

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 캣츠 출신 배우 김지혜가 "살 빼라" 강요하는 강요로 수많은 악플을 받았다.

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7일 김지혜는 "네 제 배는 아직도 볼록합니다"라며 웃었다.

이어 "악플을 부르는 남자"라며 남편인 뮤지컬 배우 최성욱을 언급했다.

최근 출산한지 얼마 안된 김지혜를 향해 "살을 빼라" 강요해 많은 악플 세례가 쏟아진 것.

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이날 김지혜는 "여보 나보고 10kg 빼라고 하고 되게 많은 욕을 먹었는데 심정이 어때?"라 물었다.

이어 "공공의 적이 됐는데 어때? 마음이 바뀌었다거나 그런 거 없어?"라며 연속으로 질문을 이어갔지만 최성욱은 "악플은 익숙하니까"라며 태연하게 대답했다.

김지혜는 "이제 (내가) 덜 빼고 된다느니? (그런 마음은 없냐)"고 되물었지만 최성욱은 꿋꿋하게 "어~ 안돼 빼!"라며 단호하게 말했다.

그는 "날씬할 때가 예쁘니까 내가 하는 말이지. 지금 배는 볼록하다"라며 끝까지 솔직하게 자신의 생각을 밝혔다.

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한편 김지혜는 그룹 파란 출신 뮤지컬 배우 최성욱과 지난 2019년 결혼했다.

이후 결혼 6년 만인 지난해 2월 난임을 극복하고 시험관에 성공해 쌍둥이를 임신, 지난해 12월 8일 출산을 약 2주 남기고 양수가 터지면서 긴급 제왕절개 수술을 받았다.

이후 쌍둥이 남매가 신생아 중환자실에 들어가 걱정을 자아냈으나, 건강하게 퇴원했다는 소식을 전했다.

shyun@sportschosun.com