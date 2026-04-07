'유미의 세포들3' 김재원 "예쁜 누나 김고은, '유미'의 가장 큰 무기..게임 끝"

7일 서울 더링크호텔에서 열린 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'의 제작발표회. 김고은과 김재원이 포토타임을 갖고 있다.허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.07/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김재원이 "'유미의 세포들'의 가장 큰 무기는 김고은이다"고 말했다.

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7일 오후 서울 구로구 신도림에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 스타 작가로 성공했지만 여전히 사랑이 어려운 유미 역의 김고은, 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 팩폭을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD 순록 역의 김재원, 그리고 이상엽 감독이 참석했다.

MZ세대 기대주로 떠오른 김재원은 "감사하다는 마음밖에 안 들 정도로 다들 좋게 봐주고 있는 것 같다. 이 작품에서 가장 큰 무기는 김고은 누나인 것 같다. 그게 가장 큰 무기인 것 같다. 게임 끝이다. 촬영하면서 후회 없이 즐겁게 촬영했다. 나만의 순록이도 이번 작품에서 많이 매력 발산 했으면 좋겠다"고 웃었다.

실제로 10살 차이가 나는 연상연하 커플인 김고은은 "피부과도 열심히 다니고 MZ용어를 배우기도 했다. 김재원은 나이보다 성숙해서 나이 차이를 잘 못 느꼈다"며 수줍게 고백했다. 김재원도 "나이가 어린 후배가 다가가면 선배에겐 더 어려울 수도 있지 않나? 그런 어려움이 안 느껴졌다. 정말 좋은, 예쁜 누나였다. 슛이 들어가면 눈빛이 바뀌면서 프로패셔널하더라"고 애정을 전했다.

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'유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물인 순록으로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담은 시리즈다. 김고은, 김재원, 전석호, 최다니엘, 조혜정, 미람, 박세인, 이유비 등이 출연했고 전편의 송재정·김경란 작가가 극본을, 이상엽 감독이 연출을 맡았다. 오는 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월·화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com