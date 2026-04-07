'유미의 세포들3' 김재원, 안보현→박진영 보고있나? "결국 김고은은 내 차지"

7일 서울 더링크호텔에서 열린 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'의 제작발표회. 김고은과 김재원이 포토타임을 갖고 있다.허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.07/

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김재원이 "김고은은 내가 잘 살피겠다"고 말했다.

Advertisement

7일 오후 서울 구로구 신도림에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 스타 작가로 성공했지만 여전히 사랑이 어려운 유미 역의 김고은, 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 팩폭을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD 순록 역의 김재원, 그리고 이상엽 감독이 참석했다.

김재원은 안보현, 박진영 이어 '유미의 세포들3'의 남주인공으로 등판한 것에 대해서도 "많은 사랑을 받게 된 시리즈에 합류하게 돼 영광이다. 원작에서도 순록이 팬들로부터 많은 지지를 받았는데 그래서 부담감도 있었지만 최대한 순록으로서 행동하려고 했다. 신인인데 큰 역할을 맡은 것은 처음이다. 나보다 경험이 많은 김고은 누나의 리드를 당하면서 많이 배웠다"며, 안보현과 박진영에게 "결국 유미 작가님은 내가 잘 데려가겠다. 내가 잘 살피겠다"고 화끈한 포부를 밝혔다.

'유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물인 순록으로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담은 시리즈다. 김고은, 김재원, 전석호, 최다니엘, 조혜정, 미람, 박세인, 이유비 등이 출연했고 전편의 송재정·김경란 작가가 극본을, 이상엽 감독이 연출을 맡았다. 오는 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월·화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com