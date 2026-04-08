김정태 子, 6개 국어 천재였는데...'아스퍼거 의심' 검사 결과 충격

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[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'의 '아빠 대표' 김정태가 영재 멘토조차 "처음 본 결과"라며 놀란 '천재소년'이자 아들 '야꿍이'의 검사 결과를 마주하며 복잡한 심경에 휩싸인다.

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8일(수) 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태 부부가 '아스퍼거 증후군'이라고 의심되는 '천재 야꿍이' 장남 김지후의 검사를 위해 병원을 방문한다.

김정태 부부는 물리, 코딩, 애니메이션 제작 등에 천재성을 드러내면서도 사회성이 다소 부족한 아들 지후를 걱정하고 있었다. 그러나 지후는 미국 유학을 꿈꾸며 고등학교 기숙사 독립까지 준비 중이었다.

김정태의 아내는 "지후가 혼자 잘 지낼 수 있을 지 전문가한테 물어보려고 한다"며 병원을 찾는 이유를 밝혔다. 이에 지후는 "마음이 망가질 것 같다. 나는 무섭다"며 검사를 앞두고 두려운 심정을 전했다.

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걱정 속에 김정태 가족은 '영재발굴단'의 공식 멘토인 노규식 정신건강의학과 전문의와 만났다. 지후가 종합심리검사를 받는 동안, 다른 가족들도 약 500개 정도 문항의 문진표를 작성했다. 아빠, 엄마, 동생까지 모두 500개 문항에 답했다는 사실에 스튜디오는 깜짝 놀랐다.

전현무는 "저도 심리 상담 때 비슷한 검사를 했는데 한 2시간 했다. 머리가 아플 정도로 비슷한 질문이 계속 등장한다. 거짓말을 해도 딱 걸릴 수밖에 없다"며 정확도를 높이기 위한 과정이라고 강조했다.

한편, 의연한 모습이었던 김정태 부부는 지후의 검사가 길어지자 초조해 했고, 긴장한 모습을 감추지 못했다. 오랜 시간의 검사가 끝나자 '대한민국 대표 영재 멘토' 노규식은 "여러 검사 결과 몇 가지 눈에 띄는 점이 있다. 제게 약 7~8천 명의 데이터가 있는데 이런 결과는 처음 봤다. 깜짝 놀랐다"고 말했다.

전현무는 "영재만 몇만 명을 본 분인데?"라며 전문가마저도 충격에 빠뜨린 지후의 검사결과를 궁금해했다. 특히 '언어 천재'라고 불리며 '6개 국어'를 했던 지후였지만, 뜻밖의 충격적인 언어 지능 결과가 공개돼 김정태 부부는 물론 스튜디오까지 혼란과 걱정으로 가득 찼다.

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'아스퍼거 증후군'으로 의심되던 김정태의 아들, '천재 야꿍이' 김지후의 검사 결과와, 정확한 상태는 8일 수요일 밤 10시 TV CHOSUN에서 방송되는 '아빠하고 나하고'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com