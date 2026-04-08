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은둔 작가 ‘닥터신’ 임성한, 라이브 방송 직접 등판한다…“직접 연락 와”

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은둔 작가 ‘닥터신’ 임성한, 라이브 방송 직접 등판한다…“직접 연락 와”

[스포츠조선 조민정 기자] 코미디 유튜버 엄은향이 '은둔 작가'로 불리는 임성한 작가의 라이브 출연을 예고하며 온라인을 들썩이게 했다.

엄은향은 7일 SNS를 통해 "임성한 작가님께 직접 연락을 받았다"며 "다음 주 채널 100만 구독 기념 라이브 방송에 게스트로 출연한다"고 밝혔다. 이어 "주작이 아니라 진짜"라며 "성덕이 됐다"고 덧붙여 놀라움을 더했다.

엄은향은 현재 63만 구독자를 보유한 채널을 운영하며 '임성한 드라마 클리셰' '작가별 세계관 비교' 등 관련 콘텐츠로 꾸준한 화제를 모아왔다. 특유의 말투와 설정을 재치 있게 패러디하며 두터운 팬층을 확보한 만큼 실제 작가와의 만남 소식은 더욱 큰 반향을 일으키고 있다.

한편 임성한 작가는 그간 공식 인터뷰나 방송 출연을 거의 하지 않은 인물로 유명하다. 수많은 히트작을 남기며 '시청률 보증수표'로 불려왔으나 동시에 파격적인 전개로 논란의 중심에 서 온 인물이기도 하다. 최근에는 필명 '피비'로 활동하며 '결혼작사 이혼작곡' 시리즈를 성공시켰으며 현재 TV CHOSUN 드라마 '닥터신'을 선보이고 있다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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