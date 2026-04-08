손예진·이민정 단골 '유명 웨딩 헤메숍' 공개...'스드메 로드' 충격 실태 (홈즈)

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[스포츠조선 김수현기자] 박신혜, 이민정, 손예진 등 톱스타들 웨딩을 책임진 유명 헤메숍이 공개된다.

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9일 (목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 웨딩 시즌을 맞이해, 서울의 '스드메 로드'로 임장을 떠난다.

이날 방송은 연예계 대표 친목 모임 '94즈' 단짝인 '결혼 잘알' 카라 허영지와 러블리즈 이미주, 그리고 '결혼 알못' 양세찬이 함께 임장에 나선다.

이들은 웨딩홀부터 드레스, 메이크업까지 결혼 업계 종사자들을 직접 만나 웨딩 상권의 생생한 분위기를 살펴보고, 나아가 그들의 주거 공간과 라이프스타일까지 함께 들여다보며 '요즘' 결혼 문화를 보다 입체적으로 조명할 예정이다.

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이들은 웨딩의 필수 코스, 헤어&메이크업숍 임장에 나서며 이목을 집중시킨다. 특히 김숙이 10년 넘게 다닌 단골 숍으로 알려진 이곳은 박신혜, 이민정, 손예진 등 톱스타들의 웨딩 메이크업을 담당한 곳으로도 유명하다. 매년 약 3,000쌍의 신랑과 신부의 헤어&메이크업을 진행한다는 사실이 공개되자 모두의 감탄을 자아낸다.

특히 오랜 단골로서 현장을 가까이에서 지켜봐 온 김숙은, '웨딩 헤메'만의 차별화 포인트를 짚어낸다. 이를 들은 출연진들은 세심한 디테일에 "처음 알았다"며 놀라움을 감추지 못한다.

여기에 메이크업 도중 티아라를 집어 던지고 뛰쳐나간 신부를 직접 목격했던 경험담까지 더해지며, 현장은 순식간에 들썩인다.

다음으로 해당 숍이 스태프들의 숙박까지 책임지는 기숙사를 운영하고 있다는 사실이 밝혀지며 즉석 임장이 펼쳐진다. 청담동 한복판에서 월세 15만 원으로 거주할 수 있는 숙소라는 이야기에 기대감이 높아지는 가운데, 문을 열자마자 세 사람을 동시에 섬?하게 만든 '의문의 물건'이 등장해 궁금증을 자극한다.

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특히 헤어&메이크업숍 스태프들의 기숙사에서만 포착될 수 있는 낯선 아이템들이 연이어 모습을 드러내며 색다른 재미를 더한다.

뿐만 아니라 실제 기숙사에 거주 중인 스태프의 생생한 이야기도 함께 공개된다. 실습을 겸해 서로의 머리를 손질해 주며 실력을 쌓아가는 일상부터, 체계적인 공간 활용까지 엿볼 수 있어 흥미를 끈다.

한편 이미주도 러블리즈 시절 숙소 생활을 떠올리며 당시의 에피소드를 풀어낼 예정으로, 어떤 이야기가 이어질지 호기심을 자극한다.

MBC '구해줘! 홈즈' 스드메 로드 편은 오는 9일 목요일 밤 10시에 방송된다.

shyun@sportschosun.com