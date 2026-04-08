'악마는 프라다2' 메릴 스트립 "편집장 미란다? 男관객들도 공감해 준 캐릭터"

영화 '악마는 프라드를 입는다2' 내한 기자회견이 8일 오전 서울 새문안로 포시즌스호텔에서 열렸다. 메릴 스트립이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.7/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 메릴 스트립이 영화 '악마는 프라다를 입는다' 시리즈가 지닌 의미에 대해 이야기했다.

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메릴 스트립은 8일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 내한 기자 간담회에서 "미란다는 제가 출연했던 영화 캐릭터 중 남성 관객 분들이 좋아해 준 몇 안 되는 캐릭터"라고 했다.

29일 전 세계 최초 극장 개봉하는 '악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 '런웨이'의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 담은 영화로, 전작에 이어 데이비드 프랭클 감독이 메가폰을 잡았다.

메릴 스트립은 '악마는 프라다를 입는다 2'를 통해 전설적인 편집장 미란다로 화려한 복귀를 알렸다. 디지털로 재편되는 미디어 환경 속에서 위기에 처한 모습을 보여주며, 또 한 번 관객들에게 유쾌한 웃음과 공감의 메시지를 전할 예정이다.

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그는 "1편을 개봉할 당시에는 아이폰이 처음 출시되기 전이었다. 그 이후에 스마트폰이 출시되면서 많은 걸 바꿔놓았다. 저널리즘과 인쇄 업계, 엔터테인먼트 업계에도 수많은 변화를 가져오지 않았나"며 "재정적으로 이런 변동을 어떻게 헤쳐나가야 할지 고민이 많았던 시점에 2편이 나오게 됐다. 20년이 지나, 빠르게 변하고 있는 미디어 환경을 배경으로 했고, 미란다가 매거진의 수익성을 어떻게 유지할지 고민을 많이 한다"고 설명했다.

이어 '악마는 프라다를 입는다' 시리즈에 대한 각별한 애정도 내비쳤다. 메릴 스트립은 "1편을 개봉했을 때, 많은 여성 분들이 좋아할 거라고 예상했지만, 예상보다 훨씬 더 큰 성공을 이뤘다"면서 "제가 출연했던 영화 중 남성 관객 분들이 제 캐릭터에 대해 직접적으로 느낀 점을 이야기해 준 경우가 많지 않았는데, 이 영화는 달랐다"며 "극 중 미란다가 한 기업을 이끄는 수장으로 등장했기 때문에 남성 관객 분들에게도 공감을 얻을 수 있었던 것 같다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com