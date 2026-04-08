'이지훈♥' 아야네, 임신 6주에 유사 유산...결국 둘째 임신 성공 "두근두근"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 시험관 임신 후 긴장된 마음으로 병원 검진을 받았다.

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8일 아야네는 "병원 왔어요. 두근두근"이라며 산부인과 검진을 위해 병원을 찾았다.

최근 이지훈 아야네는 둘째를 갖기 위해 시험관 시술을 하던 중 "임신 6주 정도에 심장 소리를 듣지 못했고, 이후 완전히 유산하게 됐다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

이지훈은 "의사에게서 '유사 유산'이라는 말을 처음 들었을 때 믿기지 않았고, 임신 유지 확률이 20%도 안 된다는 말을 들었을 때는 희망을 붙잡고 싶었다"고 당시의 혼란스러운 심경을 전했다.

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마지막으로 이지훈과 아야네는 "빠른 시일 내에 다시 잘 준비해 다음 아이를 만날 날을 손꼽아 기다리겠다"며 "앞으로도 지아라이프를 통해 있는 그대로의 모습과 둘째를 준비하는 과정까지 함께 나누고 싶다"고 밝혔다.

이후 이지훈과 아야네는 수많은 시험관 시술 끝에 둘째 임신에 성공해 많은 축하를 받았다.

아야네는 "아직 초기 유산경험 많은 저로서는 여기서부터가 중요한 시기"라면서 "심장소리 잘 들을 수 있는 날까지 같이 기도해달라"고 부탁하기도 했다.

한편, 이지훈과 아야네는 14살 나이차를 극복하고 2021년 결혼, 슬하 딸 루희 양을 뒀다.

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이지훈과 아야네는 개인 유튜브 채널을 운영하며 18개월 루희 양의 육아 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

shyun@sportschosun.com