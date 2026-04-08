"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 출연자 28기 현숙이 '애셋맘' 몸매 유지 비결을 밝혔다.

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현숙은 8일 자신의 SNS에 "임신과 출산을 세 번 동안 70kg 넘게 빼본 저에게 다이어트란 버티는 게 아니라 '기준을 지키는 것'"이라며 "#현실다이어트 #마인드셋 #꾸준함 #위고비평생맞을거냐고 #유지어터"라는 해시태그와 함께 솔직한 노하우를 전했다.

현숙은 "애 셋 현숙이가 출산 후에도 유지?磯 이유"라며 "특별한 거 안 한다. 대신 기준은 있다"고 전했다.

먼저 그는 "굶지 않는다. 바쁘다고 안 먹으면 나중에 더 무너진다"고 조언했다. 이어 "무조건 간단해야 한다. 복잡하면 절대 못 한다. 애셋맘은 시간이 없다"고 현실적인 조언도 덧붙였다.

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또한 "꾸준히 할 수 있는 것만 하라. 잠깐 하는 건 의미 없다"라고 강조했다. 이어 "너무 높은 목표는 잡지 마라. 뼈말라가 될 필요 없다"고 자신만의 원칙을 밝혔다.

끝으로 현숙은 "루틴이 없는 게 루틴"이라며 "굶지 않고 대충 안 먹고, 높은 목표 잡지 마라. 식욕 터지고 굶고 반복이 아니라, 꾸준히 같은 생활을 유지하는 것"이라고 강조했다.

한편 28기 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 28기 출연자다. 현숙은 이혼 후 세 아이를 홀로 키우고 있다. 현재는 같은 기수 출연자인 영식과 열애 중이다.