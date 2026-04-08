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"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개

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"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개

[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 출연자 28기 현숙이 '애셋맘' 몸매 유지 비결을 밝혔다.

현숙은 8일 자신의 SNS에 "임신과 출산을 세 번 동안 70kg 넘게 빼본 저에게 다이어트란 버티는 게 아니라 '기준을 지키는 것'"이라며 "#현실다이어트 #마인드셋 #꾸준함 #위고비평생맞을거냐고 #유지어터"라는 해시태그와 함께 솔직한 노하우를 전했다.

현숙은 "애 셋 현숙이가 출산 후에도 유지?磯 이유"라며 "특별한 거 안 한다. 대신 기준은 있다"고 전했다.

"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개

먼저 그는 "굶지 않는다. 바쁘다고 안 먹으면 나중에 더 무너진다"고 조언했다. 이어 "무조건 간단해야 한다. 복잡하면 절대 못 한다. 애셋맘은 시간이 없다"고 현실적인 조언도 덧붙였다.

또한 "꾸준히 할 수 있는 것만 하라. 잠깐 하는 건 의미 없다"라고 강조했다. 이어 "너무 높은 목표는 잡지 마라. 뼈말라가 될 필요 없다"고 자신만의 원칙을 밝혔다.

끝으로 현숙은 "루틴이 없는 게 루틴"이라며 "굶지 않고 대충 안 먹고, 높은 목표 잡지 마라. 식욕 터지고 굶고 반복이 아니라, 꾸준히 같은 생활을 유지하는 것"이라고 강조했다.

한편 28기 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 28기 출연자다. 현숙은 이혼 후 세 아이를 홀로 키우고 있다. 현재는 같은 기수 출연자인 영식과 열애 중이다.

"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개
"위고비 평생 맞을 거냐"..애셋맘 28기 현숙, 70kg 감량 비결 공개

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