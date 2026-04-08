키빗업 "김재중도 롤모델이지만…BTS·세븐틴·NCT 위시·라이즈도 존경"

8일 서울 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 열린 신인 보이그룹 KEYVITUP(키빗업. 현민·태환·세나·재인·루키아)의 미디어 쇼케이스. 키빗업 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.08/

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[스포츠조선 정빛 기자] 신예' 보이그룹 키빗업(KEYVITUP)이 롤모델을 꼽았다.

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키빗업은 8일 서울 마포 메세나폴리스 신한카드 SOL페이 스퀘어 라이브홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "김재중도 롤모델이지만, 방탄소년단, 세븐틴, NCT 위시, 라이즈도 롤모델"이라고 했다.

키빗업은 이날 팀명과 동명의 데뷔 첫 EP 앨범을 발매하고 가요계에 당찬 데뷔를 알린다. 현민은 "꿈꿔왔던 순간을 하고 있다는 게 영광스럽다"라고 했고, 루키아는 "아직 좀 떨리는데, 저희가 드디어 데뷔를 하게 됐다. 다같이 열심히 준비해온 만큼, 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

김재중이 제작한 첫 보이그룹으로 데뷔 전부터 크게 주목받은 키빗업은, 비주얼과 실력을 다 갖춘 '케이팝의 정석' 신인 보이그룹의 탄생을 예고하며 기대감을 높여왔다.

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키빗업은 "우리의 음악은 세상의 문을 여는 열쇠이자, 세상을 깨우는 신호로 그 신호가 울릴 때마다. 새로운 무대와 새로운 가능성이 열린다. 그리고 그 확장의 순간마다 키빗업은 진화한다." 라는 슬로건을 내세운다. 기존의 틀을 깨고 새로운 트렌드를 이끌어 갈 차세대 케이팝 아티스트로 성장하겠다는 포부다.

팀명과 동명의 첫 EP 앨범은 타이틀곡까지도 팀 이름과 똑같은 '키빗업'으로 내세워 키빗업만의 색깔과 정체성을 확실하게 보여주겠다는 강한 자신감을 담았다. 나아가 키빗업이 나아가고자 하는 방향을 제시하는 타이틀곡에 멤버 전원이 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.

롤모델에 대해서도 루키아는 "김재중 PD님이다. 진짜다. 제 부모님이 저 어릴 때부터 좋아하셨다. 그때부터 영상을 많이 봤는데, 그때 멋있다고 생각했다. 연습생도 하고, 데뷔를 준비하면서 라이브가 어렵다는 걸 깨닫고, 라이브 잘 하시는 PD님에게 대단하시다는 생각이 들었다"라고 말했다.

세나는 "저도 롤모델은 김재중 PD님이다"라고 했다가, 다른 가수를 꼽아달라는 말에 "K팝에 처음 관심 가지게 된 게 방탄소녀단 선배님 덕분이다. 그 중에서도 지민 선배님이 롤모델이다"라고 했다. 재인도 "저도 PD님과 방탄소년단 선배님이 롤모델이기도 한데 세븐틴 선배님 무대를 볼 때마다 재밌다고 느꼈다. 선배님들을 보면서 꿈을 키워 왔다"라고 했고, 현민은 "NCT 위시의 시온 선배님을 존경한다. 선배님이 가지고 있는 태도나 춤 스타일이 저에게 있어서 많이 자극을 받았다. 닮고 싶다는 생각을 많이 해서, 연구하고 찾아보려고 했다"라고 거들었다.

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태환은 "재중 PD님이 롤모델인데"라고 말을 흐리다 "라이즈에 소희 선배님이 롤모델이다. 소희 선배님이 무대할 때마다 드는 생각이 노래뿐만 아니라 춤까지 행복하게 추면서 음악을 하시더라. 그래서 살짝 반했다. 노래로 시작한 걸로 아는데, 그 이후에 춤을 춰야 하는 상황에서도 웃으며 해내시고 밝은 모습으로 해내시더라"고 덧붙였다.

K팝 신에 당찬 출사표를 던진 키빗업은 8일 오후 6시 첫 EP 앨범을 발매하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com