승무원 이어 유력 대선후보와 동행까지…‘나솔’ 31기 옥순 반전 이력

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 31기 옥순이 예상 밖의 이력을 공개하며 시청자들을 놀라게 했다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 31기 출연자들의 자기소개 시간이 공개됐다. 다양한 직업과 배경이 공개된 가운데 옥순의 이력이 단연 눈길을 끌었다.

1993년생인 옥순은 경영학과 출신으로 20대에는 승무원으로 근무했으며 현재는 항공사 전략기획팀에서 일하고 있다고 밝혔다.

그러나 이어진 한 마디가 분위기를 뒤집었다. 그는 "대선 시기에 유력 후보 중 한 분의 캠프에서 대변인으로 활동했다"고 밝혀 출연진은 물론 시청자들까지 술렁이게 만들었다.

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연애 프로그램 출연자에게서 쉽게 보기 힘든 정치권 이력에 관심이 집중됐다. 옥순은 대변인을 하게 된 이유에 대해 "승무원을 그만둔 것이 코로나 탓에 회사가 망해서였다"며 "경영학과 출신 이력이 대변인 활동과 제 경력에 도움이 될 것 같아 선택했다"고 밝혔다.

또 정치 성향과 관련된 질문에는 특정 입장을 강조하기보다 커리어적인 판단이었다는 점을 분명히 했다.

방송 이후 온라인에서는 "대체 어떤 후보였냐"는 궁금증과 "이력 자체가 이례적이다"는 반응이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com