유재석 울컥하게 한 한로로 시 ‘재석’, 원본 공개에 댓글 터졌다

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[스포츠조선 조민정 기자] 한로로가 유재석에게 헌사한 시가 화제몰이를 하고 있다.

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지난 8일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 가수 한로로가 출연해 유재석과 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 한로로는 연습생 시절을 떠올리며 "밥도 잘 못 챙겨 먹고 타지 생활이 외로울 때 주말마다 감자탕집에서 일했다"고 털어놨다. 그는 "사장님이 점심도 챙겨주시고 음악을 하나하나 들어주시며 피드백과 칭찬을 아끼지 않았다"며 "나라는 사람 자체를 관심 있게 봐주신 분"이라고 말했다.

이후 프로그램 공식 SNS를 통해 "시를 노래하는 락스타 한로로가 큰자기를 위해 직접 쓴 헌정 시 '재석' 원본 공개"라는 글과 함께 시 전문이 공개되며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 공개된 한로로의 헌정 시는 문구는 그가 시간을 응축한 듯한 메시지로 시선을 사로잡았다.

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절망과 희망이 교차하는 문장 속에는 버텨온 시간과 그 시간을 지탱해준 사람에 대한 마음이 고스란히 담겼다. 이를 지켜보던 유재석 역시 감정을 추스르지 못한 듯 울컥한 모습을 보였다.

방송 이후 누리꾼 반응도 쏟아지고 있다. "근래 봤던 글 중 가장 감동적이고 인상적인 글", "본방 사수하면서 감탄했다", "눈물을 머금고 봤다", "난 들으면서 눈물을 훔치고 또 위로를 받았다" 등 공감이 이어졌다. 특히 "제가 방금 햇살을 찾았거든요"라는 문장은 높은 호응을 얻으며 공유되고 있다. 일부 누리꾼들은 "새벽에 읽고 눈물이 났다", "찡하고 울컥한데 미소짓게 된다"며 깊은 여운을 전했다.

한편 가수 한로로는 2000년생으로 독특한 감성과 서정적인 가사로 주목받고 있는 싱어송라이터다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com