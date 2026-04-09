악뮤 이수현, 슬럼프 고통 고백 "히키코모리·폭식, 나와의 싸움 가장 고통"

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[스포츠조선 정안지 기자] 악뮤 이수현이 슬럼프를 딛고 다시 피어난 진솔한 심경을 전했다.

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이수현은 9일 자신의 SNS에 "행복을 빌어주신 덕분에 다시 피어나게 됐다"라면서 글을 게재했다.

이와 함께 이수현은 슬럼프 시기 자신의 곁을 지켜준 오빠 이찬혁과의 다양한 모습을 공유했다. 함께 여행하고 운동을 하며 서로를 다독였고, 녹음실에서는 동생 곁을 지키는 오빠의 모습까지 포착돼 남매의 깊은 유대감을 느끼게 했다.

이 같은 시간을 지나 이수현은 긴 슬럼프를 이겨내고 7년 만에 새 정규 앨범 '개화'를 발매했다. 타이틀곡 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'은 지난 7일 음원 차트 1위를 기록하며 의미 있는 결실을 맺었다.

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앞서 이수현은 지난 1일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 슬럼프 당시를 솔직하게 털어놓은 바 있다. 그는 히키코모리 생활과 폭식으로 힘든 시간을 보냈고, 그런 동생을 끝까지 포기하지 않았던 이찬혁의 진심이 시청자들의 마음을 울렸다.

이수현은 "행복을 빌어주신 덕분에 다시 피어나게 됐다"라면서 "곁에서 함께 싸워준 가족들과 친구들, 각자의 자리에서 응원을 보내준 동료들과 선배님들, 긴 시간 다 알면서도 묻지 않고 기다려준 악카데미 감사하고 사랑한다"라면서 고마운 마음을 전했다.

이어 그는 "나와의 싸움은 내가 해본 모든 것 중에 가장 어렵고 고통스러웠지만, 덕분에 언젠가 다시 지더라도 피어나는 법을 조금은 알게 된 것 같다"라고 전했다. 그러면서 이수현은 "삶과 사랑을 소중히 하며 즐겁게 노래하겠다. 우리는 봄 색깔"이라고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com