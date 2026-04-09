억울한 '29세' 차은우…"세금 200억 아닌 130억 전액 납부, 버티기 NO"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아스트로 겸 배우 차은우가 탈세 의혹과 관련, 거듭 해명에 나섰다.

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사건의 시작은 지난해였다. 서울지방국세청 조사4국은 차은우가 최고 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 모친 명의로 페이퍼 컴퍼니를 세우고 소속사 판타지오와 용역 계약을 체결, 소득을 분배하는 방식으로 개인 소득세율보다 20% 포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받았다고 보고 고강도 세무조사를 진행했다. 국세청이 애초 통보한 소득세 추징은 200억원이 넘었던 것으로 알려졌다.

이에 차은우는 8일 세금을 모두 납부했다며 사과문을 발표했다. 그는 "활동 중 여러 변화와 혼란을 겪는 시기에 제 활동을 좀 더 안정적으로 이어가기 위해 준비하는 과정에서 법인을 설립했지만, 지금 돌이켜보면 그 과정에서 충분히 살피지 못한 부분이 있었고, 그 책임은 저의 가족이나 회사가 아닌 저에게 있다고 생각한다. 이번 일을 통해 제 자신을 스스로 한 번 돌아봐야겠다는 점을 절실히 느꼈다"며 재발방지를 약속했다.

차은우가 실제 납부한 세금은 200억원이 아닌 130억원 수준으로 알려졌다.

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9일 판타지오는 "납부 금액 일부는 국세청 환급 절차에 따라 조정될 예정이다. 회계법인을 통해 확인한 결과 실질적인 최종 부담액은 약 130억원 수준"이라며 "개인소득세를 모두 납부한 이후 기존에 납부했던 법인세 및 부가가치세 가운데 중복 과세된 부분이 발생해 환급절차가 진행되는 것"이라고 설명했다.

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그러나 '차은우가 현금 200억원이 있었으면서 세금을 내지 않고 버텼다'는 등 비난 여론도 들끓었다. 차은우가 책임을 회피하며 시간을 끌었다는 것이다.

다만 이 부분은 사실과 다르다. 차은우 측은 고지서를 수령한 뒤 즉시 세금을 납부했다. 하지만 이전까지는 과세전적부심 절차가 진행돼 최종 세액이 확정되지 않아 납부를 하지 못했다는 것. 다른 연예인들의 탈세 논란 때보다 이례적으로 빨리 사건이 보도되며 '추정액 200억원'이 확정 금액처럼 알려졌다는 것이다. 이에 차은우 측은 "납부를 일부러 미룬 적은 없다"고 해명했다.

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그럼에도 차은우를 향한 대중의 시선은 여전히 싸늘하다. 국방부에는 차은우의 군악대 보직 해임을 재검토해달라는 민원까지 제기된 상황이다.

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이런 가운데 차은우는 군악대 소속으로 군복무 중이며, 5월 15일 주연작 넷플릭스 '원더풀스' 공개를 앞두고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com