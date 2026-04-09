[인터뷰③] 우도환 "내가 '닌자' 정지훈과 싸우다니..팬심에 마냥 뿌듯"('사냥개들2')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 우도환(34)이 "'닌자' 정지훈과 액션 연기를 한다는 사실에 기뻤다"고 말했다.

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우도환은 9일 오후 넷플릭스 오리지널 시리즈 '사냥개들 시즌2'(김주환 극본·연출, 이하 '사냥개들2') 인터뷰에서 정의롭고 우직한 복싱 챔피언 건우 역을 소화하면서 재회한 우진 역의 이상이, 이번 시즌 새로운 빌런 백정 역의 정지훈과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

우도환은 전편에 이어 이상이와 재회에 "상이 형과는 진짜 친구고 형이다. 내가 배우 인생을 하면서 가장 오랜 시간 호흡을 맞춘 배우다. 남자들은 같이 땀을 흘리고 몸을 부딪치며 친해지지 않나? 그렇게 친해져서 더 사이가 깊은 것 같다. '사냥개들'의 우진은 이상이가 아니면 상상할 수 없다. 말 하지 않아도 잘 알고, 말을 하게 되어도 단번에 알아 듣는 그런 사이다"며 "평소에도 서로 같이 붙어 있는 사이다. 상이 형은 조심스러운 사람이 옆에 줘야 하는 사람이다. 예능신이 상이 형을 계속 데리고 다녀서 그 옆에 다치지 않도록 도와줄 사람이 필요하다. 그래서 현실에서도 좋은 '브로멜로'인 것 같다. 상이 형이 동생 같다기 보다는 순수한 면이 많은 형인 것 같다. 내가 형과 같이 있을 때 가장 많이 하는 말이 '형 그러다 다쳐'였다. 액션 할 때도 형한테 늘 '다치지는 마'라고 말해주곤 했다. 액션을 많이 하다 보니 현장에서 다치는 부분에 대해 정말 예민하다"고 설명했다.

첫 호흡을 맞춘 정지훈에 대해서도 "정지훈 형의 캐스팅 소식을 들었을 때 '내가 살면서 내가 닌자('닌자 어쌔신' 정지훈)랑 싸울 때가 오다니'라며 뿌듯했던 것 같다. 나는 정지훈 선배의 드라마와 액션을 보면서 자라온 사람이다. 실제로 내가 어렸을 때 엄마한테 드라마 '풀하우스'에 나온 정지훈 선배 헤어스타일을 해달라고 하기도 했고 엄마가 그 헤어스타일을 만들어 준 기억도 있다. 그랬던 내가 닌자랑 싸운다니"라며 웃었다.

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그는 "그런데 나보다 상이 형이 더 정지훈 선배의 성덕이지 않나? 그래서 정작 나는 현장에서 팬심을 드러내지도 못했다. 상이 형이 계속 옆에서 '정지훈바라기'로 있어서 내가 끼어들 틈이 없더라. 요즘 드는 생각은 '만약 내가 정지훈 선배의 나이 때 선배처럼 저렇게 활동 할 수 있을까' 싶다. 현장에서의 태도들도 많이 본받았다. 정지훈 선배는 고집이 없다. 감독에 대한 디렉팅이나 무술감독에 대한 디렉팅에 있어서 그걸 다 수용하려는 배우다. 그 부분도 존경하게 됐다. 아마 현장에서 가장 고생 많이 한 배우이지 않을까? 복싱을 처음 했다고 하는데, 누구보다 열심히 복싱을 준비했던 것 같았다"고 존경심을 드러냈다.

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정찬 작가의 동명 네이버웹툰을 시리즈화 한 '사냥개들 시즌2'는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우와 우진이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기를 그린 작품이다. 우도환, 이상이, 정지훈 등이 출연했고 전편에 이어 김주환 감독이 연출을 맡았다. 지난 3일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com