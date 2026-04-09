시은·시우, 父박남정 잡도리 "매일 삐지는 소심한 에겐남, 속도 좁아"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 스테이씨 멤버 시은, 배우 박시우 자매가 아버지 가수 박남정과 티격태격 케미를 선보였다.

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8일 스테이씨 공식 유튜브 채널에는 '박 자매의 아부지 잡도리 타임| 박남정, 박시우 | 한잔하씬'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 시은은 아버지 박남정, 여동생 박시우와 먹방을 찍으며 이야기를 나눴다. 박시우가 박남정에게 "에겐남"이라며 웃자, 시은도 박수를 치며 "우리 아빠 진짜 에겐남이다"라며 폭풍공감해 웃음을 안겼다.

시은은 "아빠는 누가 봐도 여성 호르몬이 더 많은 타입"이라고 설명했고, 박남정은 "아니다. 집에 여자들하고만 있으니까 그렇게 보는 거겠지"라며 발끈했다.

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시은은 "아빠가 삐진 횟수를 생각해 봐. 삐지고 소심하게 한 행동을 생각해 봐"라며 너스레를 떨었고 박시우도 "아빠는 맨날 삐진다"라며 거들었다. 박남정은 "그 정도도 안 삐지면 사람이 아니다"라고 해명했지만 시은은 "아빠 속이 좁은 거다"라며 팩폭을 이어갔다.

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joyjoy90@sportschosun.com