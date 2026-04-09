아이유 때문에 악뮤 남매 싸움나겠네..."아끼는 후배, 악뮤 아닌 이수현" ('정희')

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[스포츠조선 정안지 기자] 악뮤 이수현이 "아이유 선배님이 악뮤가 아니라 콕 집어서 나를 제일 아끼는 후배로 이야기 해주셨다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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9일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'(이하 '정희')에는 네 번째 정규 앨범 '개화'로 돌아온 남매 듀오 악뮤 이찬혁, 이수현이 게스트로 출연했다.

이날 이수현은 "어제 이상순 씨 라디오에 아이유 씨가 나왔다. 악뮤를 언급한 거 들으셨나.

귀여운 동생들이지만 뮤지션으로서 정말 존경스럽고 천재라고 극찬했다"라면서 문자를 읽었다.

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이수현은 박수를 치며 "들었다. 너무 감사하다"라며 웃었다. 김신영은 "아이유 씨와 '낙하'를 함께 하지 않았냐. 이번 앨범 발매 후 연락이 왔거나 피드백을 받았냐"라고 물었다.

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이에 이수현은 "연락을 자주 하지는 않지만, 항상 그 누구보다 마음으로 보고 응원하고 모든 활동도 서로 챙겨보고 가장 존경하고 좋아하는 선배님"이라며 아이유를 향한 애정을 드러냈다.

그러면서 그는 "언니도 제일 아끼는 후배로 악뮤가 아니라 콕 집어서 이수현을 이야기해 주셨다. '수현아, 나는 너를 가장 아낀다'라고 말해주셨다. 항상 고마운 것밖에 없는 선배님"이라고 해 웃음을 안겼다.

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이를 들은 김신영은 "찬혁 씨가 잠깐 굳은 것 같다"라고 하자, 이찬혁은 "나는 '나를 더 좋아한다'라는 싸움을 하고 싶지 않다"라면서 쿨한 태도를 보였다. 그러자 이수현은 "나도 싸우고 싶지 않다. 그냥 팩트다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com