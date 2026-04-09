크래프톤, 넵튠과 함께 총 500만 달러 규모 글로벌 하이브리드 캐주얼 게임 공모전 개최

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크래프톤이 넵튠과 함께 총 500만 달러 규모의 글로벌 하이브리드 캐주얼 게임 공모전을 개최한다고 밝혔다.

공모전 명칭은 '플릭 X크래프톤 캐주얼 게임 챌린지 시즌 1(Flick x KRAFTON Casual Game Challenge Season 01)'이다. 공모전 대상은 글로벌 개발사 및 인디 스튜디오이며, 접수 기간은 오는 21일부터 5월 18일까지 약 1개월간이다. 심사를 거쳐 7월에 최종 선정 개발사를 발표하며, 선정된 게임은 넵튠의 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 브랜드 'Flick'과 함께 테스트 및 개선 과정을 거쳐 글로벌 런칭까지 이어질 예정이다.

'플릭(Flick)'은 넵튠이 운영하는 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 브랜드로, 개발사의 아이디어를 빠르게 시장에 검증하고 확장할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 크래프톤과의 협업을 기반으로 글로벌 퍼블리싱 역량과 데이터 기반 운영 전략을 결합해, 초기 단계 프로젝트부터 상용화까지 전 과정을 지원하는 것이 특징이라고 넵튠은 전했다.

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이번 공모전은 크래프톤의 글로벌 퍼블리싱 경험과 시장에 대한 안목을 기반으로, 넵튠의 애드테크 기술 및 노하우와 개발사 투자 및 캐주얼 게임 사업 운영 노하우가 결합된 프로젝트라고 설명했다. 양 사는 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 하이브리드 캐주얼 게임을 발굴하고, 지속 가능한 퍼블리싱 파이프라인을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

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공모전 공식 홈페이지에는 공모전 및 퍼블리싱 브랜드 'Flick'에 대한 상세 소개와 심사 기준 등 세부 내용이 담겨 있으며 공모전 접수도 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 완성작뿐만 아니라 프로토타입 단계의 프로젝트도 접수 가능하다.

'하이브리드 캐주얼 게임' 분야는 넵튠이 추진 중인 신사업 중 하나로, 간단한 조작과 빠른 접근성이 특징인 하이퍼 캐주얼 게임 기반에 성장 요소를 결합한 장르다. 인앱 광고(IAA)와 인앱결제(IAP)를 결합한 수익 구조를 갖추고 있으며, 최근 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다.

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크래프톤은 이번 공모전을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 하이브리드 캐주얼 IP를 발굴하고, 넵튠과 함께 글로벌 퍼블리싱 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획이라고 전했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com