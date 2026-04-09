송지효, 다이어트한다더니 충격적 식사량…호텔 뷔페서 겨우 '비빔밥 한 그릇' 먹방

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송지효가 다이어트 중인 근황을 공개했다.

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송지효의 유튜브 채널에서는 9일 '지효 호강하는 날, 포시즌스 호텔 서울 호강스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송지효는 "짐 하나 딸랑 들고 호캉스를 하러 왔다. 저만의 콘셉트는 럭셔리 호캉스"라며 "호텔을 오롯이 즐기기 위해서 호텔을 나가지 않겠다"고 홀로 호캉스를 즐기기로 했다.

경복궁이 한눈에 보이는 객실을 배정받은 송지효는 체크인 전 럭셔리 디저트를 먹으며 호강했다. 객실에 들어오자마자 감탄을 연발한 송지효는 여유롭게 티 타임을 즐겼다. 가만히 뷰를 바라보던 송지효는 "나 호캉스 즐기는 여자 같지 않냐. 실연당한 여자 같기도 하다"며 상상에 빠지기도 했다.

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푹 쉬고 저녁을 먹으러 나온 송지효. 그릇에 밥을 가득 담은 송지효는 "오늘은 한식이다. 밥을 이만큼이나 먹어? 하겠지만 제가 오늘 거의 디저트만 먹고 첫 끼다. 봄동이 제철이라 봄동 비빔밥을 해먹을 것"이라고 호텔 뷔페에서 봄동비빔밥을 제조해왔다.

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만족스럽게 식사를 하던 송지효는 "저 살 좀 빠진 거 같지 않냐. 조금 관리하고 있다. 집에서 홈트하고 있다"고 다이어트 중일 밝혔다. 하지만 송지효는 근데 막 드라마틱하게 빠지진 않았나 보다. 우리 팀들이 아무도 빠졌다는 얘기를 안 한다"고 토로해 웃음을 안겼다.

비빔밥으로 식사를 마친 송지효는 음식을 더 담지 않고 식사를 마쳤다. 식사를 마치고 객실로 돌아온 송지효는 "밥을 먹고 나면 왠지 디저트를 먹어야 할 거 같아서 케이크를 디저트로 먹어보겠다"며 낮에 픽업해온 케이크로 디저트를 즐겼다.

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wjlee@sportschosun.com