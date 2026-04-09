전진♥류이서, 시험관 도전 중 희소식 듣고 감격 "딸 엄마 될 듯"

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[스포츠조선 이우주 기자] 전진 류이서 부부가 시험관 도전 중 희소식을 들었다.

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9일 류이서의 유튜브 채널에서는 '전진♥류이서 2세 계획..현재 어디까지 진행됐을까?(본격 임신 준비 중)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

시험관 임신을 도전 중인 전진 류이서 부부는 병원을 찾았다. 난임전문의는 류이서의 상태에 대해 "우리가 처음 오셨을 때 결과들을 보면 되게 좋았다. 류이서 님 나이 또래 분들 중에 보기 힘든 좋은 난소 기능이 있었던 게 다행"이라고 밝혔다. 난소 기능이 높지만 아쉽게도 염증 수치가 높았다고. 하지만 전문의는 "기본 건강 지표는 다 정상적"이라며 "이서 님보다 언니들도 성공해서 나가는 경우가 많으니까 빨리 수정 성공했으면 좋겠다"고 밝혔다.

이를 옆에서 듣던 전진은 "선생님은 인상만 보고 아들 느낌인지 딸 느낌인지 아시냐"고 궁금해했고 전문의는 "이서 님은 딸 낳을 느낌"이라고 밝혔다. 이에 전진은 만세까지 하며 기뻐했다.

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전진과 류이서는 "만약에 이번에 시도를 했는데 좋은 배아가 나온다 하면, 5월 중순에 채취하면"이라고 질문을 이어갔고 전문의는 "5주 정도에 아기 집을 볼 것"이라 밝혀 두 사람을 상상만으로도 행복하게 했다. 만약 곧바로 아이가 태어난다면 내년 초에 출산 예정이라는 이야기에 웃음꽃을 피운 두 사람.

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"바른 생활을 하면 된다"는 전문의의 말에 류이서는 "거의 20년을 스케줄 근무였으니까 '이제 규칙적으로 생활해보자' 해서 일찍 11시쯤 잔다. 이제는 7,8시 이때쯤 눈이 떠지더라. 그래서 다음에 열심히 난소 질을 올려보려 한다"고 의지를 다졌다.

wjlee@sportschosun.com