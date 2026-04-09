[속보] 연상호 감독, 전지현과 칸 레드카펫 밟는다…'군체', 미드나잇 스크리닝 초청

영화 '군체' 제작보고회가 6일 오전 서울 용산CGV에서 열렸다. 연상호 감독과 전지현이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독과 배우 전지현이 올해 칸 국제영화제 레드카펫을 밟는다.

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칸 국제영화제(이하 칸 영화제) 집행위원회는 9일 오후 6시(한국시각) 프랑스 파리에서 공식 기자회견을 갖고, 제79회 칸 영화제 공식 초청작 리스트를 발표했다.

집행위원회는 이날 연상호 감독의 신작 '군체'가 미드나잇 스크리닝 부문에 공식 초청됐다고 밝혔다.

5월 개봉 예정인 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. '암살' 이후 11년 만에 스크린에 컴백한 배우 전지현을 비롯해 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등이 출연해 '연니버스'를 완성했다.

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한편 제79회 칸 영화제는 5월 12일부터 23일까지 프랑스 남부지방 칸에서 개최된다. 개막작은 프랑스 감독 피에르 살바도리의 '라 베뉘스 엘렉트리크'다. 특히 올해는 한국인 최초로 박찬욱 감독이 경쟁 부문 심사위원장으로 이름을 올려 주목을 받고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com