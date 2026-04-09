[속보] 황정민·조인성, 칸 영화제 간다…나홍진 감독 '호프', 칸 경쟁 부문 진출

사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 나홍진 감독의 신작 '호프'가 올해 칸 국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다.

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칸 국제영화제(이하 칸 영화제) 집행위원회는 9일 오후 6시(한국시각) 프랑스 파리에서 공식 기자회견을 갖고, 제79회 칸 영화제 공식 초청작 리스트를 발표했다.

집행위원회는 이날 나홍진 감독의 신작 '호프'가 경쟁 부문에 초청됐다고 밝혔다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 나홍진 감독이 2016년 '곡성' 이후 10년 만에 공개하는 신작으로, 배우 황정민, 조인성, 정호연과 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 할리우드 배우들이 출연한 글로벌 프로젝트로 기대를 모으고 있다. 이로써 나 감독은 '곡성' 이후 10년 만에 칸 레드카펫을 밟게 됐다.

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한편 제79회 칸 영화제는 5월 12일부터 23일까지 프랑스 남부지방 칸에서 개최된다. 개막작은 프랑스 감독 피에르 살바도리의 '라 베뉘스 엘렉트리크'다. 특히 올해는 한국인 최초로 박찬욱 감독이 경쟁 부문 심사위원장으로 이름을 올려 주목을 받고 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com