케이윌, 안타까운 고백...집 화재로 반려묘 잃었다 "공허함 너무 커"

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[스포츠조선 김수현기자] 케이윌이 화재로 인해 가족 같은 반려묘를 잃은 아픔을 고백했다.

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9일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들에서는 가수 케이윌과 배우 안재현이 출연했다.

현재 부모님 집을 떠나 혼자 살고 있다는 케이윌은 '독립한 이유'에 대해 "사실 그 전에 제가 혼자 살던 집에 불이 났었다. 그때 화재로 인해 키우던 고양이가 하늘나라로 갔다"라고 고백했다.

케이윌은 "그때 제가 라디오부터 예능까지 한창 바빴다. 회사랑도 재계약을 앞두고 있었다. 그걸 알리기보다 그냥 다 묻어두고 공연도 하고 일을 다 했다"라 털어놓았다.

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이어 "시간이 흐르고 나니 공허함이 더 크게 오더라. 외로움으로 인해 생각을 하다가 '지금이 아니면 부모님과 살 기회가 있을까? 나한테는 가족이 필요한 거 같다'라 해서 부모님과 함께 살 집을 마련했다"라 했다.

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그는 "되게 좋았다. 제가 원했던 따뜻함이 있었다. 그 집에서 3~5년 지나니까 부모님이 잔소리가 심해지시더라"라고 한탄했다.

케이윌은 "일 때문에 새벽에 귀가했는데 다음날까지 푹 자려고 하니까 아침 7시 반에 밥 먹으라 깨우시더라. 가끔이면 괜찮은데 매일 반복되니까 스트레스였다"라 밝혔다.

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그러면서 "그래서 지금은 부모님 집 근처에 집을 마련해서 독립을 한 거다"라고 설명했다.

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주우재는 "보통 그렇게 갑자기 큰 집을 사면 얼마 안있다가 결혼을 하더라"라 했고 케이윌은 "그래서 제가 집을 리모델링 한다고 하니까 주변에서 '너 결혼하는 거지?' '종국이도 그랬는데'라 하더라. 근데 막상 제 집에 와보면 혼자 살려는지 안다"라고 웃었다.

케이윌의 집은 모든 가구와 인테리어가 혼자사는 케이윌에게 맞춰져 있었다. 오직 남자를 위한 공간이라고.

shyun@sportschosun.com