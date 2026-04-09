손예진·이민정, 웨딩 메이크업 비용 공개 "1회 250만원, 리무진 서비스 포함" ('홈즈')

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[스포츠조선 이게은기자] 톱스타 손예진, 이민정이 찾은 웨딩 메이크업 숍의 어마어마한 금액이 공개됐다.

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9일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에는 웨딩 시즌을 맞이해, 서울의 '스드메 로드'로 임장을 떠났다. 이날 임장은 연예계 대표 친목 모임 '94즈' 단짝인 카라 허영지와 러블리즈 이미주, 양세찬이 나섰다.

허영지는 지난해 친언니가 결혼했다면서 "전날 너무 많이 울어서 눈이 부은 채로 결혼식에 갔다"라고 말했다. MC 김숙은 "이렇게 자매 결혼식 때 우는 건 봤지만 형제 결혼식 때 우는 건 처음 봤다"라며 주우재를 바라봤다.

주우재는 "나도 예상하지 못했다. 축가 첫 소절을 부르는데 눈물이 나서 노래하는 내내 울었다"라고 말했다. 이어 당시 영상이 공개됐는데 주우재는 한 소절도 부르지 못하고 오열했고 끝내 포효하기도. 주우재는 "설명할 수 없었다. 어느 순간 눈물이 확 오더라"라고 떠올렸다.

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그런가 하면 허영지, 이미주, 양세찬은 헤어&메이크업숍 임장에도 나서 눈길을 끌었다. 이들이 찾은 숍은 박신혜, 이민정, 손예진 등 톱스타들의 웨딩 메이크업을 담당한 곳으로 유명하다.

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신부 화장 가격은 일반 디자이너 기준 1회 80만원, 2회 160만원이었다. 부원장 메이크업은 1회 110만원, 원장은 1회 250만원·2회 500만원이라고. 담당자는 원장 메이크업에 대해 "신랑, 신부 모두 포함된 가격이고 메이크업은 단독 룸에서 진행한다. 리무진 서비스도 포함된다"라고 설명했다. 주우재는 "밤에 메이크업을 지울 때 손 떨리겠다"라며 깜짝 놀랐다.

joyjoy90@sportschosun.com