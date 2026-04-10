케이윌, '외모 논란' 또 재점화..."김종국·대성보다 내가 낫다" (옥문아들)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 케이윌과 김종국이 대성을 포함한 '외모 대결'에 자존심을 부렸다.

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9일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들에서는 가수 케이윌과 배우 안재현이 출연했다.

김숙은 "케이윌이 이슈는 없어도 논란은 있다"라며 김종국 케이윌 대성의 '외모 논란'을 지적했다.

주우재는 "이건 케이윌 형님이 못을 박은 게 아예 가사로 넣지 않았냐"며 '못생긴 애들 중에 내가 제일 잘생긴 것 같다~' 가사를 언급했다.

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김종국은 "근데 못생긴 애가 우리라는 건 누가 얘기한 거냐. 거기 괄호 치고 '종국, 대성'이라고는 가사에 없지 않냐"라며 울컥했다.

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케이윌은 "그럼 형은 그게 누구인 것 같냐"라 반박했고 김종국은 "그냥 뭐 네 언저리에 있는 다른 친구들 아니겠냐"라며 딴청을 부렸다.

하지만 김숙은 "근데 대성이가 다른 방송에서 이 셋 중에 외모는 자기가 최고다라 했다"라 다시 불을 지폈다.

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김종국은 "대성이는 외모보다 인기다. 외모로만 보면 다르다"며 "내가 살면서 가장 자신있는 자리다. 그 세 명이 있으면"이라고 어깨를 으쓱했다.

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이에 케이윌은 "사실 내 생각엔 내가 외모 1등이고 꼴지는..."이라며 김종국을 빤히 바라봤다.

송은이는 "종국이가 이런 거에 원래 승부욕이 없는데 지고 싶지 않나보다"라며 신기해 했고 김종국은 그 세 명 사이에서의 외모 대결에는 지고 싶지 않다고 자존심을 부렸다.

shyun@sportschosun.com