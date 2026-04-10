‘낭랑 18세’ 한서경 “전 재산 잃고 父 사망 母 치매..비극 한꺼번에 닥쳐”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 한서경이 굴곡진 인생사를 고백했다.

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지난 9일 방송된 MBN '특종세상'에는 1990년대 노래 '낭랑 18세'로 큰 인기를 누렸던 청춘스타 한서경이 출연해 근황을 전했다.

탄탄대로를 걷던 한서경은 과거 빙수 사업 부도와 아파트 사기가 겹치며 전 재산을 잃는 시련을 겪었다.

설상가상으로 아버지를 갑작스러운 사고로 떠나보낸 그는, 어머니마저 치매에 걸리며 눈물 마를 날 없는 10년을 보냈다.

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한서경은 "아버지가 어머니랑 마실을 나간다고 하셨는데 엄머가 화장 조금 하고 오겠다고 금방 따라가겠다고 하고 아버지가 먼저 가셨다. 그런데 엄마가 나가려고 신발을 신으셨는데 아버지가 돌아가셨다는 거다. 교통사고였다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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이어 "아버지가 방금 전에 같이 식사하고 방금 전에 나가셨지 않나. 그러고 30분도 안 돼서 아버지 돌아가셨다는 얘길 들으니 어머니가 한 1년 정도 우울증을 앓았고 그 뒤로 하나씩 하나씩 놓으신 거 같다"고 털어놨다.

남편을 떠나보낸 후 큰 충격을 받은 어머니는 웃음을 잃었고, 이후 치매 증상까지 나타났다고 전해 안타까움을 더했다.

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한서경은 "이게 바닥인지 알았는데 지하 200m 정도는 쑥 있더라. 이런 것들이 붙어서 한꺼번에 오더라"고 말하며 힘들었던 시간을 회상했다.

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tokkig@sportschosun.com