김영옥, 집에 도둑 들었다...재산 피해 심각 "집 한 채 값 날렸다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김영옥이 집에 도둑이 들었던 일화들을 털어놨다.

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9일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '★할머니 금 최초 공개★ 금 시세 얼맙니꺼?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영옥은 이날 집에 있는 액세서리, 은수저 등을 모아 감정을 받아보기로 했다. 금붙이들을 잔뜩 꺼낸 김영옥은 "많은 것도 아니다. 하고 다니는 것만 있다"고 밝혔다.

김영옥이 가장 먼저 꺼낸 건 은수저 10벌. 감정을 맡은 유튜버 링링언니는 "상태도 좋다"며 은수저 가격이 277만 원이라 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 은으로 된 커트러리 역시 72만 원대였다.

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30년 전 100만 원에 산 금목걸이, 팔찌도 691만 원이나 감정을 받았다. 1,200만 원 주고 산 시계도 있었다. 김영옥은 "20년 전에는 가져갈 때 시계 값을 엉망으로 쳐줘서 못 받았다. 백만 원도 안 쳐줬다"고 토로했다. 하지만 현재 가격은 979만 원. 김영옥은 "됐다. 건졌다. 그럼 차고 다녀야겠다"고 행복해했다. 김영옥이 가져온 금값은 무려 2,400~2,500만 원이나 나왔다.

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하지만 김영옥은 금을 도둑맞은 적도 여러 번 있다고. 김영옥은 "크리스마스 이브에 놀고 들어왔는데 아들이 전화 와서 집에 도둑이 들었다더라. 우유 투입구로 어떻게 문을 연 거 같다"며 "다이아가 2캐럿이 2천만 원이 넘을 때다. 많이 아껴서 그거 하나 샀는데 하필 그날 하루 벗어놨다. 그걸 다 가져갔다"고 털어놨다.

김영옥은 "집에 있는 걸 다 뒤졌다. 이 반지만 굴러 떨어져 있어서 살았다. 집 한 채가 없어졌다"고 씁쓸하게 고백했다.

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이뿐만이 아니었다. 김영옥은 "단독주택일때도 도둑 맞았다. 두 번이나 맞았다"며 "그때는 드라마 '갯마을'을 찍으러 지방 촬영에 갔다. 대낮에 비가 쏟아지는데 누가 냉장고를 고치러 왔다더라. 딸이 냉장고 고장난 거 없다고 끊었는데 또 왔다더라. 내가 없다는 걸 알고 온 거다. 2층 욕실 창문을 사다리를 놓고 들어왔다. 거기 들어오려는 시간을 벌려고 계속 밑에서 시간을 끈 것"이라고 밝혀 충격을 안겼다.

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김영옥은 "내가 그때도 목걸이를 주렁주렁 걸어놨다. 딸이 목욕을 하고 '엄마 목걸이 써야지' 했는데 문이 잠겨있었다더라. 내 방에 있는 걸 싹 다 가져갔다. 그때 금이 많았다. 그해 1년 내내 갯마을 한 출연료보다 더 많이 없어졌다"고 털어놨다. 하지만 김영옥은 "헛고생한 거 생각하면 허망한데 그래도 다 살아진다. 그런다고 못살진 않더라"라고 덤덤하게 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com