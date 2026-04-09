화사, 또 파격 행보…'뽀뽀뽀' 출연에 작가도 울었다 "어린이 프로 너무 힘들어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 화사가 또 한번 이색적인 행보를 보였다.

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9일 유튜브 채널 '제이팍씨'에서는 '테토녀 여사친의 찐맛집에서 귀여움 대결한 썰(ft. 화사)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

화사를 만난 박재범은 "스케줄 하고 왔냐"고 물었고 화사는 "새벽까지 뮤비를 찍고 아침에 '뽀뽀뽀'를 촬영하고 왔다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

'뽀뽀뽀'에 출연한 이유에 대해 화사는 "이번 곡이 뭔가의 지점이 있다"고 밝혔고 박재범은 "'뽀뽀뽀' 아직도 하냐"고 또 한번 놀랐다.

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화사는 "한다. 요새는 어린이 프로그램이 너무 어렵다. 그래서 '뽀뽀뽀'에 나간다 했을 때 작가님이 우셨다. 어린이 프로그램이 너무 힘든데 뭔가 알아주는 사람이 있다는 게 (감동이었나보다)"라고 밝혔다.

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박재범은 "힘든 게 사람들이 많이 안 찾아주는 거냐"고 물었고 화사는 "그렇다. 어린이 프로그램이 많이 어려운 것"이라 밝혔다.

화사는 이날 신곡 'So cute'를 발매했다. 신곡을 발매하기 전 슬럼프를 겪었다는 화사는 "이 일을 하다 보면 정체기가 오지 않냐. 나의 땔감들이 다 소진됐다. '내가 다시 갈고 닦아야 되는 시기구나'라고 받아들이게 되더라. 그 시기에 억지로 뭐라도 채워 넣어보자 해서 억지로 읽고 이랬다"며 "그때 '귀여움은 모든 걸 이긴다'는 유치하지만 귀여운 문구가 있었다. 어느 순간 제가 행동을 하는데 그 문구 하나가 저한테 에너지를 주더라"라고 밝혔다.

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화사는 "힘들더라도 '그래. 그럼 돌아가자', 비가 오면 '맞고 뛰어가자' 이렇게 귀엽게 생각하려 하고 귀엽게 바라보려 한다. 그 마음을 이제 이 곡에 담은 것"이라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com