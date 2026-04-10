韓 좌절! 일본, 또 일본, 또또 일본이 앞섰다...日 대환호 "월드컵 우승 확률" 亞 선두 등극, 한국의 4배→1위는 '15.98%' 스페인

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 우승 확률, 축구 전문 매체가 분석한 평가에서 아시아 1위는 일본이 차지했다.

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일본의 풋볼존은 최근 축구 통계 매체 옵타가 분석한 월드컵 우승 확률을 조명했다. 풋볼존은 '북중미월드컵을 앞두고 옵타는 48개국의 우승 확률을 예상했다. 선두는 스페인, 일본은 18번째로 평가받았다'고 전했다.

지난해 12월 북중미월드컵 조추첨을 시작으로 본격적인 월드컵 여정이 막을 올렸다. 한국은 멕시코, 남아공, 체코와 함께 A조에 편성됐다. 최고라고 말하기는 어렵지만, 최선에 가까운 조 구성에 성공했다. F조에 편성된 일본은 네덜란드, 튀니지, 스웨덴과와 함께 묶였다. 일본을 제외한 나머지 국가들이 쟁쟁하다.

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2026년 북중미 대회는 48개국이 참가하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 토너먼트의 시작은 16강이 아닌 32강이다. 홍명보 국가대표팀 감독이 꿈꾸는 고지는 '16강 이상'이다. 월드컵 원정 사상 첫 토너먼트 승리를 목표로 나선다. 조별리그 상황은 긍정적이다. 1승 제물 후보인 남아프리카 공화국과 더불어 체코와 멕시코도 한국으로서 쓰러뜨리지 못할 정도의 상대가 아니다.

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일본의 꿈은 더 크다. 아직까지 월드컵 토너먼트에서 승리가 없는 일본은 토너먼트 첫 승 대신 월드컵 우승이라는 부푼 꿈을 내비쳤다. 모리야스는 지난해 6월 당시 월드컵 우승에 대해 "아직 본격적으로 무대에 서지 않았고, 세계 톱 팀들과의 차이도 있지만, 선수들이 가진 능력, 성장, 개개인을 살리는 조직력을 갖고 일본 대표팀이 싸운다면 실현 가능한 목표라고 생각하다. 세계 최고를 목표로 보고 준비해서 월드컵에 도전하겠다"라며 포부를 밝혔다.

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이런 상황에서 옵타는 일본의 월드컵 우승 확률을 더 높게 점쳤다. 풋볼존은 '일본은 1.33%로 아시아에서 가장 높은 순위에 올랐다. 한국은 0.33%로 27위, 호주가 0.27%로 30위에 포함됐다. 아시아 국가 중 24위 안에 포함된 것은 일본뿐이었다'고 설명했다. 일본이 높은 평가를 받는 것은 최근 경기력을 고려하면 당연한 평가다. A매치 5연승을 달린 일본은 조직력 또한 훌륭하며, 최근에는 브라질, 잉글랜드 등 개인 기량이 뛰어난 월드컵 강호들을 잡아내는 실력까지 선보였다.

전력도 대단하다. 유럽에서 활약하고 있는 선수들이 선수단의 대부분이다. 구보 다케후사(레알소시에다드), 미토마 가오루(브라이턴), 가마다 다이치(크리스털팰리스), 도안 리츠(프랑크푸르트) 등 유럽 5대 리그 주전급 선수들이 월드컵에서 일본 베스트11을 채울 예정이다. 기대감이 커지는 일본의 월드컵 여정, 다가오는 본선에서는 일본이 기대를 어느 정도까지 현실로 만들 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com