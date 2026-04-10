"저는 故김창민 감독 살해범입니다" 카라큘라 유튜브에 자진 출연 '소름 돋는 민낯'

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[스포츠조선 이지현 기자] 故 김창민 감독을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 가해자가 유튜브에 출연해 사과했지만, 오히려 논란이 확산되고 있다.

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9일 유튜브 채널 카라큘라 탐정사무소에는 '저는 김창민 감독 살해범입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에 등장한 A씨는 자신을 사건 가해자라고 밝히며 "고인이 되신 김창민 감독님과 유가족분들께 너무 죄송하고 사죄의 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.

이어 "죄송하다는 말밖에 생각이 나지 않는다. 정말 죄송하다"며 "유가족분들에게도 아들을 잃으신 슬픔을 알고 있다"고 거듭 사과했다. 그러나 약 3분 분량의 영상 중 A씨는 중간에 카메라를 힐끗 보며 "여기까지"라고 말하는 모습이 포착되기도 했다.

이후 이어진 인터뷰에서 A씨는 논란이 된 음원 발매에 대해 "사건 이전부터 준비해온 곡으로, 오래 만났던 첫사랑 이야기를 힙합으로 풀어낸 것"이라고 해명했다. 활동명 '범인'에 대해서는 "1994년생 개띠인데, 호랑이띠와 잘 맞는다고 해 실제로 호랑이 문신을 했다"고 설명했다. 또 현장에 있던 인물 중 한 명은 과거 조직폭력배 활동을 했다고 인정하기도 했다.

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해당 영상을 공개한 채널 운영자는 댓글을 통해 "가해자들이 자신들만의 목적을 가지고 찾아온 것으로 보인다"며 "그들의 바람대로 어떤 도움도 줄 생각이 없다"고 선을 그었다. 이어 "후속 영상에는 카메라가 꺼진 줄 알고 드러난 가해자들의 민낯과 숨겨진 이유가 담길 것"이라며 추가 폭로를 예고했다.

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김창민 감독은 지난해 10월 20일 경기 구리시의 한 식당에서 발달장애 아들과 식사하던 중 일행과 시비가 붙어 집단 폭행을 당했다. 가해자들은 이른바 '백초크'로 고인을 기절시킨 뒤 식당 밖까지 끌고 나가 폭행을 이어간 것으로 전해졌다. 이후 김 감독은 의식을 회복하지 못하고 11월 7일 뇌사 판정을 받았으며, 장기기증을 통해 4명에게 새 생명을 나누고 세상을 떠났다.

수사 과정에서도 논란은 이어졌다. 경찰은 가해자에 대해 구속영장을 신청했지만 검찰 보완 요구로 반려됐고, 이후 재신청된 영장 역시 법원에서 "주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다"는 이유로 기각됐다. 결국 사건은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

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이와 관련해 정성호 법무부 장관은 "초기 수사 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드렸다"며 "보완 수사를 통해 진상을 철저히 규명하고 엄정한 처벌이 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.

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한편 고 김창민 감독은 영화 '그 누구의 딸', '구의역 3번 출구'를 연출했으며 '마녀', '마약왕' 등 다양한 작품에 참여한 영화인으로 알려져 있다.

olzllovely@sportschosun.com