'72억 집주인' 손연재, 당근온도가 무려 46도 "나눔도 많이해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재가 알뜰한 살림 면모를 드러냈다.

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9일 유튜브 채널 '손연재'에는 "당근.. 하실래요? 드디어 끝이 보이는 이사 준비. 4년동안 고마웠어,,"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 손연재는 이사 준비로 분주한 일상을 전하며 "제가 진짜 어른이 된 것 같다. 왜냐하면 어릴 땐 자고 일어나서 나가서 놀다가 집에 들어가면 이사가 돼 있었는데 이젠 내가 다 해야 된다"며 "저는 이제 진짜 엄마가 됐다"고 근황을 밝혔다.

이어 그는 정리 박스로 가득한 집 안 곳곳을 둘러보며 "아직도 이 상태"라며 "제가 이사 갈 계획이 없었는데 갑자기 생겨서 그렇다"고 설명했다.

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또한 손연재는 각종 생활용품과 육아용품을 중고거래 플랫폼을 통해 정리했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "당근 온도 알려달라"는 지인의 말에 "46도"라고 답하며 "옷, 신발, 아기용품, 신생아 용품 등 필요한 분들께 판매하고 나눔도 많이 했다"고 전했다.

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한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융인과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

2017년 리듬체조 선수에서 은퇴한 손연재는 리듬체조 학원 '리프 스튜디오'를 운영하며 지도자로서 새로운 삶을 살고 있다.

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손연재는 현재 서울 용산구 이태원동의 단독주택에서 남편과 함께 거주 중이다. 해당 주택은 대출 없이 현금 72억 원에 매입한 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com