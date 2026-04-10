‘대구 캐리어 살인’ 조재복, 과거도 소름..전처 “또 다른 범행있다” (궁금한 이야기 Y)

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[스포츠조선 박아람 기자] '대구 캐리어 살인사건'의 전말과 피의자 조재복의 충격적인 과거에 대해 파헤쳐진다.

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10일 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 조재복 살인 사건을 다룬다.

이맘때쯤이면 산책 나오는 사람들로 붐빈다는 대구광역시 북구의 한 천변. 지난 3월 31일 오전, 하천 한가운데서 발견된 의문의 캐리어 한 대. 이를 이상하게 여긴 한 행인은 경찰에 신고했고 출동한 경찰이 캐리어를 열자 끔찍한 진실이 세상에 드러났다. 작은 캐리어 안에는 50대 여성의 시신이 들어있었다. 그날 저녁 경찰이 긴급 체포한 용의자들의 정체는 다름 아닌 피해자의 친딸 최 씨(26세)와 사위 조재복(27세)이었다. 경찰은 어떻게 시신 발견 당일 딸과 사위를 용의자로 체포할 수 있었던 걸까?

"여기가 CCTV가 비추는 길이에요. 이리로 지나갔어요.

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사위는 그냥 멀쩡하게 캐리어 끌고 가고

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딸은 약간 살금살금 다리를 전다고 하는 것 같던데."

- 시장 상인 탐문 中

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캐리어가 발견되기 13일 전, 대낮에 시신이 담긴 캐리어를 끌고 유기하러 가는 부부의 모습이 인근 CCTV에 포착되었다. 경찰 조사 결과, 부부가 혼인신고를 한 작년 9월부터 조재복은 아내 최 씨를 폭행해 왔고, 좁은 원룸형 오피스텔에서 장모가 함께 생활했던 것도 딸을 지키기 위해서였던 것으로 전해진다. 추레한 행색으로 종종 집 근처를 배회했었다는 장모. 이웃들은 강압적인 조재복의 태도와 그 옆에서 위축되어 있던 모녀를 기억하고 있었다. 가족을 목격한 한 주민은 조재복의 폭력적인 행위에 덩달아 공포감을 느낄 정도였다고 했다. 예비 부검 결과 장모의 사인은 외력에 의한 다발성 손상사로 추정되었다. 아내 최 씨를 폭행하고 장모도 무자비하게 폭행해 살해한 조재복. 조 씨의 실체를 찾아 취재를 이어가던 중 제작진은 뜻밖의 연락을 받게 된다.

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"21년도에 조재복과 혼인신고를 했어요.

가정폭력을 너무 해서 결국 이혼했어요. 패턴이 똑같아요."

- 제보자A

조재복이 이미 한차례 결혼을 한 적이 있다는 제보를 입수한 제작진. 어렵게 만나게 된 조재복의 전처는 결혼생활 동안 조 씨의 가정폭력이 반복되었다며, 고통스러운 과거 기억을 떠올렸다. 게다가 조재복에게는 아직 밝혀지지 않은 또 다른 범행이 있다는 고백을 털어놓았다.

tokkig@sportschosun.com