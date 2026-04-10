[SC현장] "야구계 이강인 키운다"…'우리동네 야구대장', '날아라 슛돌이' 계보 잇는다(종합)

이대호 감독, 박용택 감독, 이정욱 PD, 이동근 아나운서, 나지완 감독, 김태균 감독(왼쪽부터). 사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] KBO 레전드들이 '우리동네 야구대장'을 통해 유소년 야구 꿈나무 육성에 나섰다.

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KBS2 '우리동네 야구대장' 온라인 제작발표회가 10일 진행됐다. 현장에는 진행을 맡은 이동근 KBS N 스포츠 아나운서를 비롯해 이정욱 PD, 박용택, 이대호, 김태균, 나지완 감독이 참석했다.

'우리동네 야구대장'은 은퇴한 프로야구 스타들이 각자 출신 구단의 연고지에서 U-10 유소년 선수들을 직접 선발해 팀을 꾸리고, 실제 리그전을 치르는 프로그램이다. 선수로서는 전설이지만 감독으로서는 신인인 네 사람이 스카우터이자 사령탑으로 변신해 팀을 이끌고, 유소년 선수들과 함께 성장해가는 과정을 그린다.

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이 PD는 첫 방송을 앞두고 "프로야구가 개막했는데, 개막과 더불어 저희 프로그램도 시작하게 되었다"며 "좋은 기회에 좋은 프로그램을 선물할 수 있을 것 같아 기대도 되고, 걱정도 된다"고 떨리는 마음을 드러냈다.

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이어 프로그램의 관전포인트에 대해 "아무래도 (주인공들이) 유소년 친구들이다 보니 트라이아웃 때보다 실력이 많이 올라온 상태"라며 "앞으로 실력이 더 성장할 텐데, 선수들의 성장 스토리를 담겠다. 또 감독님들도 처음으로 선수가 아닌 지도자에 도전하는 만큼, 그런 과정을 여과 없이 담겠다"고 전했다.

김태균 감독, 나지완 감독, 박용택 감독, 이대호 감독, 이정욱 PD(왼쪽부터). 사진 제공=KBS

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LG 트윈스 영구결번 박용택, 롯데 자이언츠 영구결번 이대호, 한화 이글스 영구결번 김태균, KIA 타이거즈 프랜차이즈 스타 나지완은 각각 서울, 부산, 충청, 광주를 대표하는 감독으로 나선다. 출신 구단과의 인연을 이어 리틀 트윈스, 자이언츠, 이글스, 타이거즈를 이끄는 이들의 행보는 팬들에게 또 다른 향수를 불러일으킬 전망이다. 여기에 배우 김승우와 이대형은 해설위원으로, 이동근 KBS N 스포츠 아나운서가 캐스터로 나서 '우리동네 야구대장'만의 리틀 KBO 리그를 생생하게 전달한다.

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리틀 트윈스의 지휘봉을 잡은 박용택 감독은 "몇 년 전부터 이런 프로그램이 있었으면 했는데, 드디어 KBS에서 만들어주셨다"며 "WBC(월드 베이스볼 클래식)에서도 야구를 볼 수 있었지만, 저희 프로그램을 통해 좋은 환경에서 야구를 시작하는 친구들이 많이 늘었으면 좋겠다"고 밝혔다.

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리틀 이글스 김태균 감독은 "은퇴 후부터 아마추어 유소년 저변 확대에 관심이 많았다"며 "홍성에서 야구 캠프도 진행했는데, 이렇게 KBS에서 좋은 프로그램을 만들어주셔서 감사하다. 저도 동참할 수 있어서 기쁘다. 어린 선수들이 잘해서 프로야구의 뿌리가 되었으면 좋겠다. 저도 한국 프로야구가 발전하는 데에 큰 보탬이 되고 싶다"고 말했다.

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리틀 타이거즈 나지완 감독은 "선수 때부터 동경해 온 선배들과 함께 할 수 있어 영광"이라면서도 "감독으로서 이 선배들한테 지고 싶은 마음이 없다. 좋은 경쟁을 하면서, 좋은 그림을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 이어 "대한민국에서 가장 인기팀은 KIA 타이거즈"라는 발언에 현장에 있던 다른 감독들의 원성이 이어지며 웃음을 자아내기도 했다.

사진 제공=KBS

리틀 자이언츠 이대호 감독은 "처음에 섭외 전화를 받고 너무 행복했다. 유소년 친구들을 가르칠 수 있는 기회가 생겨 영광이었다. 또 가슴에 자이언츠 로고가 박힌 유니폼을 입고 참여할 수 있어서 행복했다. 저는 아이들한테 야구는 즐겁게 해야 하지만, 승부욕도 있어야 한다고 가르친다. 이기는 것도 중요하지만, 잘 지는 방법도 배워야 한다고 강조한다. 야구할 때만큼은 진지하게 했으면 좋겠고, 그 진지함이 앞으로 성장하는 데에 도움이 됐으면 좋겠다"고 전했다.

특히 이대호 감독의 아들인 이예승 군도 트라이아웃에 참여한 사실이 알려져 놀라움을 안겼다. 이에 이 감독은 "잠재력보다는 초등학교 4학년 선수로서 지켜봤고, 냉정하게 봤다"며 "제 아들이기 때문에 좀 더 잘해야 뽑을 수 있다는 생각으로 봤다"고 말했다.

그러면서 "다행히 실수하지 않고 다른 코치들에게 인정을 받아서 뽑히게 됐다"며 "예승이가 좋은 성적, 좋은 모습을 보여야 기분이 좋을 것 같다. 방송에서만큼은 내색하지 않고, 집에서 칭찬하겠다. 저도 아빠이기에 어쩔 수 없는 것 같다"고 전하며 '아들 바보'의 면모를 드러냈다.

김태균 감독, 나지완 감독, 이정욱 PD, 박용택 감독, 이대호 감독(왼쪽부터). 사진 제공=KBS

끝으로 '우리동네 야구대장'은 KBS 스포츠 예능의 계보를 잇겠다는 각오를 드러냈다. '날아라 슛돌이'를 통해 국가대표 축구선수 이강인을 배출하고, '씨름의 희열'로 씨름의 부흥을 이끌었던 명성을 이어가겠다는 의미다. 박 감독은 "야구는 각 지역을 대표하는 자존심이 있다. LG 트윈스가 프로야구에서 자타공인 일등이라 저희도 부담감을 느끼고 있다. 예전에 '날아라 슛돌이'에서 이강인 선수가 나오지 않았나. 우리 리틀 트윈스에서도 몇 명의 그런 선수들이 나왔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com