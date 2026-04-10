베복 이희진, 면허 따자마자 '3억 벤츠'로 운전 연습.."피말려서 못하겠다"(찐자매)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 베이비복스 출신 이희진이 면허 취득 직후 고가 외제차를 직접 몰며 첫 도로 주행에 나섰다.

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9일 유튜브 채널 '찐자매 cross'에는 "면허 따자마자 3억짜리 마이바흐 끌고 한강 갔습니다"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이희진은 운전면허를 취득한 기념으로 첫 도로 주행에 도전했다. 벤츠 매장 앞에 선 심은진은 "오늘 언니가 벤츠를 몰아야 된다"고 말했고, 이희진은 "너무 무섭다"라며 긴장한 모습을 감추지 못했다.

심은진은 "그 와중에 희소식이라면 보험이 다 되어 있다"며 안심시키면서도 "보험 처리를 할 만한 일이 생기면 안 된다"고 안전운전을 당부해 웃음을 자아냈다.

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이어 두 사람은 벤츠 매장을 찾아 다양한 차량을 둘러봤다. 이들은 6천만 원대부터 4억 원대에 이르는 차량을 소개받은 뒤 직접 시승할 차량을 선택했다.

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이후 약 3억 원대 마이바흐 차량을 렌트한 이희진은 "나 이거 못 탈 것 같다"며 "운전면허장에서 조그만한 거 몰다가 이렇게 큰 걸 어떻게 모냐"고 부담감을 토로했다.

결국 '초보운전' 스티커를 붙이고 운전대를 잡은 이희진은 손을 떨면서도 조심스럽게 주행을 이어갔다. 주차까지 무사히 마친 그는 "나 진짜 피말라서 못 하겠다"면서도 "파킹 이 정도만 잘하지 않았냐"라며 스스로를 격려했다.

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이에 심은진은 "언니 실력이 빨리 늘 것 같다. 초보 운전자들이 할 수 있는 실수는 어쩔 수 없는 건데, 차가 너무 고가다 보니 언니가 긴장한 것 같다. 차를 여러 개 운전해 보면 감이 빨리 올 것 같다"며 응원을 보태 훈훈함을 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com