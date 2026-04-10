'공무원♥' 곽튜브, 조리원 협찬 논란 사과 "차액 전액 지불+미혼모에 3천만원 기부"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 산후조리원 협찬 논란에 대해 직접 입장을 밝히고 사과했다.

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10일 곽튜브는 개인 유튜브 채널을 통해 "최근 저의 산후조리원 이용과 관련해 불거진 논란으로 심려를 끼쳐 마음이 무겁다"며 장문의 입장문을 게재했다.

그는 "배우자의 출산 이후 조리원 측으로부터 호실 업그레이드와 일부 서비스를 협찬받게 됐다"며 "당시 SNS를 통해 협찬 사실을 알렸으나, 상세한 범위에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 뒤늦게 인지하고 내용을 수정하기도 했다"고 말문을 열었다.

이어 "배우자가 공무원 신분인 만큼 논란이 제기된 이후 법률 자문을 구했고, 해당 협찬이 저와 조리원 사이의 사적 계약이며 배우자의 직무와도 연관성이 없다는 점을 확인하였다"면서도 "이유를 불문하고 공직자의 가족으로서 더욱 신중하게 행동했어야 함을 뼈저리게 느끼고 있다. 향후 절차적으로 필요한 부분이 있다면 성실히 소명하겠다"고 고개를 숙였다.

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또한 그는 "이번 일을 겪으며 제 자신과 주변을 다시금 돌아보게 됐다. 부족했던 저의 배려심을 반성하며, 예전부터 마음에 담아 두고 있었던 미혼모분들을 위한 지원에 3,000만원을 기부하고자 한다"면서 "산후조리원 측에도 협찬 받은 차액을 전액 지불한 상태"라고 설명했다.

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끝으로 곽튜브는 "앞으로는 법적 기준뿐만 아니라 사회적 책임에 대해서도 더 깊이 고민하고 실천하는 사람이 되겠다. 다시 한 번 불편함을 느끼셨을 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다"고 덧붙였다.

앞서 곽튜브는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 산후조리원 이용 후기를 공개하며 "협찬"이라는 문구와 함께 해당 장소를 태그했다.

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그러나 8일 기준 게시물에서 '협찬' 문구가 돌연 삭제되면서 배경을 두고 다양한 해석이 나왔다.

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이에 대해 소속사 SM C&C 측은 "전체 협찬이 아니라 룸 업그레이드만 협찬으로 제공받은 것"이라며 "오해가 많아 문구를 삭제한 상황"이라고 설명했다.

앞서 해당 게시물이 공개된 뒤, 곽튜브 가족이 이용한 산후조리원의 가격이 화제를 모았다.

곽튜브 가족이 이용한 산후조리원은 최고급 입원실 기준 2주 이용료가 약 2500만 원 4주 4,500만 원 수준에 달하는 것으로 알려졌다.

한편 곽튜브는 지난해 10월 서울 여의도의 한 호텔에서 5살 연하의 공무원 아내와 결혼했으며, 지난달 24일 득남 소식을 전하며 아빠가 됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 곽튜브 입장문 전문

안녕하세요, 곽준빈입니다.

최근 저의 산후조리원 이용과 관련해 불거진 논란으로 심려를 끼쳐 마음이 무겁습니다.

배우자의 출산 이후 조리원 측으로부터 호실 업그레이드와 일부 서비스를 협찬받게 되었습니다. 당시 SNS를 통해 협찬 사실을 알렸으나, 상세한 범위에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다는 점을 뒤늦게 인지하고 내용을 수정하기도 했습니다.

배우자가 공무원 신분인 만큼 논란이 제기된 이후 법률 자문을 구했고, 해당 협찬이 저와 조리원 사이의 사적 계약이며 배우자의 직무와도 연관성이 없다는 점을 확인하였습니다. 하지만 이유를 불문하고 공직자의 가족으로서 더욱 신중하게 행동했어야 함을 뼈저리게 느끼고 있습니다. 향후 절차적으로 필요한 부분이 있다면 성실히 소명하겠습니다.

이번 일을 겪으며 제 자신과 주변을 다시금 돌아보게 됐습니다. 부족했던 저의 배려심을 반성하며, 예전부터 마음에 담아 두고 있었던 미혼모분들을 위한 지원에 3,000만원을 기부하고자 합니다. 산후조리원 측에도 협찬 받은 차액을 전액 지불한 상태입니다.

앞으로는 법적 기준뿐만 아니라 사회적 책임에 대해서도 더 깊이 고민하고 실천하는 사람이 되겠습니다. 다시 한 번 불편함을 느끼셨을 모든 분들께 머리 숙여 사과드립니다.