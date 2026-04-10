비키니로 인터넷 뒤집은 前 AOA 지민, 이번엔 언더붑 비키니 '161cm맞아? 다리길이 2m'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 신지민이 또 한번 새로운 비키니 사진을 공개했다.

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지민은 9일 자신의 계정에 "신짜오"라며 사진을 여러 장 게재했다.

공개된 사진 속 지민은 화이트 비키니 상의와 레드 하의를 매치해 감각적인 수영복 패션을 선보였다.

그는 수영장에서 플로팅 조식을 즐기거나 선베드에 누워 휴식을 취하는 등 자유로운 시간을 만끽했다. 특히 선베드에 누워 있는 사진에서는 실제 키 1m61이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 독보적인 다리 길이를 자랑하며 시선을 사로잡았다.

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지민은 최근 보라색 비키니를 입고 찍은 사진을 공개, 온라인을 떠들썩하게 만들었다. 당시 지민은 군살 하나 없는 완벽한 바디라인과 애플힙을 뽐내며 팬들을 놀라게 했다.

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지민은 2012년 AOA 리더로 데뷔했다. 그러나 2020년 7월 팀을 탈퇴한 권민아가 11년간 지민으로부터 괴롭힘을 당했다고 폭로하며 파장이 일었다. 이 여파로 지민은 AOA에서 탈퇴하고 연예계에서도 은퇴했다.

2년여간 자숙의 시간을 갖던 지민은 JTBC '두 번째 세계'로 복귀했다. 또 알로말로엔터테인먼트와 전속계약을 체결, 2023년 첫 솔로 미니앨범 '박시즈'를 발표했다. 그러나 1년여만에 소속사와 결별했고 현재는 공백기를 갖고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com