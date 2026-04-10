"한달에 1억 번다"…김재중 집 초대받은 女 누구길래 ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자] 김재중이 처음으로 집에 여성을 초대, 이에 부모님이 적극적인 애정 공세를 펼쳤다.

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10일 KBS2 '편스토랑' 측은 "재중이 처음으로 초대한 女손님?! 엄니 아부지의 심장이 뛰기 시작했다"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

영상 속 김재중은 그녀를 위해 건강과 맛을 다 잡은 콩함스테이크를 정성껏 요리했다. 이어 김재중은 완성된 요리를 들고 "나랑 10인분 먹을래?"라고 말해 그녀의 정체에 궁금증을 자아냈다.

그때 붐은 "아직 준비 안 한 게 하나 있는 것 같다. 반지"라며 결혼 몰이를 했고, 이에 효정은 "반지 함박스테이크 안에 넣었다"라며 맞장구쳐 웃음을 안겼다.

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잠시 후 그녀가 김재중의 집을 찾았고, 김재중 부모님의 얼굴에는 환한 미소가 가득했다.

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이후 두 사람의 오붓한 식사가 시작됐다. 이때 어머니는 "너무 말랐다. 안면이 있는 것 같다"라고 했고, 아버지는 "소녀시대 아닌가. 맛있게 먹으니까 예쁘다"라면서 멀찍이서 미어캣 모드로 지켜봐 웃음을 자아냈다. 이어 마치 소개팅 분위기에 아버지는 눈을 떼지 못한 채 사진까지 촬영해 폭소를 자아냈다.

이후 부모님은 자석에 끌린 듯 어느새 옆으로 다가와 "복스럽게 먹는다", "정말 잘 먹는다"라며 애정 공세를 시작했다. 수더분하고 솔직한 성격의 그녀와 금세 가까워진 부모님은 심층 대화를 이어갔다고. 심지어 대화 도중 그녀가 "최고 수입이 한 달에 1억 찍은 적도 있다"는 사실을 밝히자 깜짝 놀라며 그녀에 대한 궁금증이 더욱 치솟았다.

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anjee85@sportschosun.com