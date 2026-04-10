김지민, 개장수 올무에 끌려간 강아지 '충격' CCTV 공개 …"찾아서 처벌해달라"

사진=사단법인 유엄빠 SNS 캡처/스포츠조선DB

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 김지민이 강아지 납치 사건과 관련해 공개적으로 도움을 요청하며 목소리를 높였다.

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김지민은 10일 "찾아서 처벌하게 도와주세요"라면서 사단법인 유엄빠(유기 동물의 엄마 아빠) SNS 영상을 리트윗(게시물 공유)했다.

영상 속에는 한 남성이 올무로 강아지를 강제로 제압하려는 듯한 모습이 담겨 충격을 안긴다.

이어 강아지는 극심한 공포에 질린 듯 거칠게 저항하며 집 안으로 몸을 숨기려 했지만, 남성은 이를 아랑곳하지 않고 강제로 끌어내 어디론가 데려가는 모습이 CCTV에 고스란히 담기면서 공분을 불러일으키고 있다.

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앞서 지난 9일 '유엄빠' 측은 "봉봉이가 개장수의 올무에 끌려간 지 이틀이 지났다"라면서 사건 발생 직후 경찰에 신고가 이뤄졌음에도 불구하고 초기 대응이 미흡했다는 점을 지적하며 보다 신속하고 적극적인 수사를 촉구했다.

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특히 단체 측은 "이것은 단순한 절도가 아니다. 계획적으로 침입해 올무로 납치하고, '죽었다'고 했다가 말을 바꾼 명백한 범죄"라고 강조했다. 이어 "봉봉이는 물건이 아니다. 4년을 함께 살아온 가족이다"라면서 절박한 심경을 전하며 공개적으로 도움을 요청했다.

anjee85@sportschosun.com