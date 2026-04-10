기은세, 이혼 3년만 재혼 암시...알고보니 "생축띠 잘못 사왔을 뿐" 해명

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 기은세가 사진 한 장으로 불거진 재혼설에 대해 직접 해명하며 해프닝을 마무리했다.

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기은세는 지난 9일 왕관과 베일을 착용한 채 'BRIDE TO BE' 문구가 적힌 띠를 두르고 있는 사진을 게재했다.

'BRIDE TO BE'는 일반적으로 '곧 결혼을 앞둔 신부'를 의미하는 표현인 만큼, 해당 게시물은 공개 직후 일부 네티즌들 사이에서 재혼설로 번지며 큰 관심을 모았다.

이에 기은세는 "결혼하는 거 아니다. 친구들이 생축띠를 안 사오고 잘못 사 왔을 뿐"이라면서 해명했다.

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이와 함께 기은세는 지인들과 함께한 생일 파티 현장도 공개했다. 풍선 등으로 아기자기하게 꾸며진 공간에서 케이크와 다양한 음식들을 즐기며 환한 미소를 짓고 있는 모습이 눈길을 끈다.

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기은세는 "작년의 소원 풀이 하는 생일을 지나 올해는 그냥 아무것도 안 하고 지나가고 싶다 할 만큼 정신없는 시간 속에서도 그래도 챙겨주는 사랑하는 사람들이 있어서 따뜻하고 행복했다"라면서 소감을 전했다. 이어 "생일날 방송 매출도 든든히 나와 다른 것보다 더 행복한 생일 밤"이라며 일과 일상 모두에서 만족감을 드러냈다.

한편 기은세는 지난 2012년 결혼했으나 결혼 11년 만인 지난 2023년 9월 이혼했다.

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anjee85@sportschosun.com