김세정, 자필 편지로 전한 결혼 소감 "피아노맨으로서 음악으로 보답" (전문)

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 피아노맨(본명 김세정)이 자필 편지로 결혼 소감을 밝혔다.

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피아노맨은 지난 9일 자신의 SNS에 "제 음악을 들어주시고 사랑해주시는 여러분들께 오늘은 조금 특별한 이야기를 전하려 합니다"라고 운을 뗐다.

이어 그는 "인생을 함께 걸어가고 싶은 사람을 만나 결혼을 하게 되었습니다. 좋은 날에도, 힘든 날에도 서로의 편이 되어주며 살아가려 합니다"라며 결혼 소식을 전했다.

또한 "한 가정의 가장으로서 더 책임감 있는 모습으로 살아가고 피아노맨으로서 더 좋은 음악으로 보답하겠습니다"라는 피아노맨은 "저의 새로운 시작을 함께 축복해주신다면 앞으로의 저희 앞날에 큰 힘이 될 것 같습니다"라고 인사를 덧붙였다.

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한편 피아노맨은 오는 12일 서울 강남의 한 예식장에서 2년간 교제한 비연예인 여성과 양가 가족과 지인들만 참석한 가운데 비공개로 결혼식을 올린다.

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소속사에 따르면 피아노맨은 지인의 소개로 예비 신부를 만나 연인으로 발전했으며, 2년간의 교제 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

2016년 데뷔한 피아노맨은 '사랑한다는 말로는', '혜화동 거리에서' 등 감성 발라드곡으로 많은 사랑을 받아온 싱어송라이터다. 특히 지난해 2월에는 박재정과 함께한 듀엣곡 '비가'를 발표한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com

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피아노맨 김세정 글 전문

안녕하세요 피아노맨 김세정 입니다.

제 음악을 들어주시고 사랑해주시는 여러분들께 오늘은 조금 특별한 이야기를 전하려 합니다.

인생을 함께 걸어가고 싶은 사람을 만나 결혼을 하게 되었습니다.

좋은 날에도, 힘든 날에도 서로의 편이 되어주며 살아가려 합니다.

한 가정의 가장으로서 더 책임감 있는 모습으로 살아가고 피아노맨으로서 더 좋은 음악으로 보답하겠습니다.

저의 새로운 시작을 함께 축복해주신다면 앞으로의 저희 앞날에 큰 힘이 될 것 같습니다.

행복하게 살겠습니다.

감사하고 사랑합니다.