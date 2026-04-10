故 터틀맨, 30년 전 미공개 사진 나왔다..앳된 얼굴에 수줍 미소 "보고싶은 형"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 파이브 출신 김현수가 故 터틀맨을 향한 그리움을 전했다.

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10일 김현수는 자신의 계정을 통해 "30년 전 나의 선택은 거북이 탈퇴. 그 뒤로 한 번 선택한 건 웬만하면 끝까지 하려고 한다"며 故 터틀맨(본명 임성훈)과 함께 찍은 사진을 공개했다.

이어 그는 "형이 갑자기 너무 보고 싶네. 땡깡 부리고 싶네"라며 짧지만 진심 어린 메시지로 먹먹함을 더했다.

특히 공개된 사진에는 약 30년 전 터틀맨의 모습이 담겨 있어 보는 이들의 향수를 자극했다. 앳된 얼굴과 풋풋한 분위기가 당시를 떠올리게 하며 뭉클함을 더했다.

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터틀맨은 지난 2008년 4월 2일 자택에서 급성 심근경색으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 38세.

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그는 2001년 12월 거북이 1집 '고! 부기!(Go! Boogie!)'로 데뷔한 이후 '사계', '빙고', '비행기' 등 희망과 위로의 메시지를 담은 곡들로 큰 사랑을 받았다. 특히 '비행기'는 힘든 일상 속에서도 희망을 잃지 말자는 메시지로 지금까지도 꾸준히 사랑받고 있다.

터틀맨은 2008년 2월 정규 5집 '오방간다'를 발매하며 활발히 활동했지만, 발매 2개월 만에 갑작스럽게 세상을 떠나 많은 이들에게 충격을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com