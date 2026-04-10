'메이플스토리' 유저들, 4월 29일 롯데월드 어드벤처로 모여라!

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넥슨은 인기 온라인게임 '메이플스토리'의 서비스 23주년을 기념해 오는 29일 롯데월드 어드벤처 전일 대관 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 서비스 23주년 당일인 29일 서울 잠실 롯데월드 어드벤처에서 오전 10시부터 오후 9시까지 진행한다. 행사에 참여한 이용자는 지난 3일 정식 개장한 '메이플 아일랜드'의 어트랙션을 포함한 롯데월드 어드벤처의 다양한 어트랙션과 현재 진행 중인 시즌 페스티벌 '메이플스토리 인 롯데월드'를 즐길 수 있으며 전일 대관 행사만을 위해 선보이는 특별한 이벤트까지 체험할 수 있다.

행사 입장권은 '메이플스토리' 이용자를 대상으로 티켓링크를 통해 판매하며, 1차 예매는 20일 오후 8시, 2차 예매는 24일 오후 8시에 진행한다. 각 예매는 멤버십 코드 발급 이용자를 대상으로 실시하고, 1차 및 2차 예매에 모두 사용할 수 있는 1차 멤버십 코드는 대표 캐릭터 280레벨 이상 이용자를 대상으로, 2차 예매에 사용할 수 있는 2차 멤버십 코드는 대표 캐릭터 260레벨 이상 280레벨 미만 이용자를 대상으로 발급한다.

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또 15일까지 '최근 1년간 매일 출석', '코디 아이템 1500개 이상 보유', '익스트림 감시자 칼로스 1회 이상 처치', '2003년 생성 캐릭터 보유' 등 정해진 9개 조건 중 1개 이상의 조건을 달성한 이용자를 대상으로 초대 이벤트를 진행하고 참여 이용자 중 추첨을 통해 입장권을 선물한다.

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현장에서는 일일 직원으로 등장한 인기 '메이플스토리' 크리에이터를 만나볼 수 있다. 더불어 현재 롯데월드 어드벤처 만남의 광장에서 운영중인 '메이플 용사가 되어보자!' 포토존에는 특별한 케이크 디자인이 적용될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com