박위♥송지은, 2세 준비 중...안타까운 병원행 "인정할 시간 필요했다"

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[스포츠조선 김수현기자] 박위 송지은이 지독한 유행 감기로 오랜 시간을 앓았다.

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10일 유튜브 채널 '위라클 WERACLE'에는 '큰아빠는 왜 휠체어를 타고 있어요?'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

전북 익산으로 함께 출장을 가게 된 박위와 송지은. 박위는 "우리 둘이서 지방가는 거 오랜만 아니냐"라며 설레어 했다

하지만 2주째 감기 지옥에 걸린 송지은은 연신 기침을 토하며 힘들어 했다. 송지은은 "그냥 말을 안해야 할 거 같다. 계속 기침을 한다. 어제보다 잔기침이 많아졌다"면서 억지로라도 힘을 내려 화이팅을 외쳤다.

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휠체어 리프트를 타고 KTX에 탑승한 박위는 '휠체어 KTX 고인물' 답게 능숙한 모습으로 누구의 도움 없이 휠체어에서 의자로 옮겨탔다.

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무사히 일정은 마치고 왔지만 송지은에 이어 박위 역시 감기에 걸렸다.

박위는 "나 진짜 감기 안 걸리는데 감기를 걸린다는 걸 인정하는 그 마음의 시간도 좀 필요했던 거 같다. 코로나 이후로 처음이다"라며 한탄했다.

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박위는 "본격적으로 아픈 건 아니다"라 주장했지만 그의 이마를 짚어본 송지은 "열 나는데? 지금 병원으로 빨리 가야 돼. 가자 가자! 아파 보인다"라며 깜짝 놀랐다.

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감기에 걸려 얼굴도 부은 상태였다. 송지은은 박위에게 "저녁엔 좀 몸보신 될 만한 걸 먹자"며 달랬다.

진료를 본 두 사람은 나란히 약을 받고 비타민 충전을 위한 과일도 구매했다.

박위는 "출근은 못하고 요양 중이다"라며 한층 밝아진 모습으로 집에서 일을 시작했다.

송지은은 "그래도 난 며칠 집에서 쉬었는데 남편은 못 쉬었다"라고 안타까워 했다.

박위는 "근데 아프니까 서로 더 많이 사랑하는 걸 확인하지 않냐. 나는 지인이가 나 기침하는데 우는 거 보고 깜짝 놀랐다"라며 달달한 신혼 모먼트를 보였다.

송지은은 "맨 처음에 내가 감기 증상이 있었잖아. 근데 조심한다고 진짜 조심했는데 오빠한테 그 감기 증상이 나타났잖아. 그러면 내가 이 아픈 그 과정을 고스라니 (전해서) 오빠가 아픈 걸 거 아니냐. 안쓰러워서 그랬다"라고 미안해 했다.

하지만 박위는 "나는 그런 느낌이다. 우리가 이번 바이러스를 인해서 진짜 가족이 됐다. 왜 이제 한번 같은 바이러스를 겪기 때문에 같은 면역력이 생긴 거다. 그러니까 이제 우리가 다시는이 똑같은 바이러스에는 같이 아플 일은 없는 거다"라며 긍정적인 면모를 보였다.

shyun@sportschosun.com