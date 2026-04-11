성유리, 쌍둥이 딸들 장난에 ‘머리핀 폭격’ 당해..웃음 터진 현실 육아 일상

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 핑클 출신 배우 성유리도 육아 앞에서는 평범한 엄마였다.

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성유리는 지난 10일 개인 계정을 통해 사진 한 장을 게재하며 육아 근황을 전했다.

공개된 사진 속 성유리는 카메라를 응시한 채 변함없는 미모를 자랑하고 있다.

특히 그의 머리카락에는 쌍둥이 딸들이 꽂아준 것으로 보이는 형형색색의 머리핀이 가득해 눈길을 끈다.

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장난기 어린 손길로 엄마의 머리를 꾸민 딸들의 모습이 자연스럽게 그려지며 웃음을 자아낸다.

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성유리는 이러한 모습이 사랑스러운 듯 인증샷을 남기며 일상의 한 순간을 공유했다.

바쁜 육아 속에서도 여유로운 마음을 잃지 않는 모습이 인상적이다.

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한편 성유리는 2017년 골프선수 출신 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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이후 안성현이 코인 사기 사건에 연루되면서 활동을 잠시 중단하기도 했다.

지난해 6월 서울고등법원 형사13부가 안성현의 보석 청구를 인용한 이후, 성유리는 홈쇼핑 방송으로 활동을 재개했다.

이어 같은 해 예능 프로그램 '끝까지 간다'에 출연하며 방송 활동을 이어갔다.

tokkig@sportschosun.com