유재석, 허경환 키웠더니 라이벌 됐다..."비빔면 광고 찍어" ('핑계고')

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[스포츠조선 정안지 기자] 허경환이 예능 활약을 발판 삼아 광고까지 섭렵하며 '제2의 전성기'를 맞았다.

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11일 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'에는 "전성기는 핑계고"라는 제목으로 지석진과 허경환, 홍현희가 출연한 영상이 게재됐다.

이날 유재석은 허경환 등장 전 "이 분의 인기의 핑계고가 시작했고, 지금은 '놀면 뭐하니'에서 키우고 있다. '핑계고'가 의도하지 않고 우연히 낳았다"라며 "(김)영철이가 굉장히 큰 서포트 해줬다"라며 웃었다.

잠시후 등장한 홍현희는 허경환에게 "요즘 좀 상승됐다. 느낌이 좀 달라졌다"라면서 '놀면 뭐하니' 고정 합류 이후 달라진 분위기를 짚었다. 이에 지석진도 "체중 관리도 하는 것 같다"라며 인정, 그러나 허경환은 "아니다. 똑같다"라면서 쑥스러운 듯 말을 돌려 웃음을 안겼다.

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유재석은 허경환이 김영철과 출연했던 '핑계고'를 재차 언급하며 "영철이가 말이 너무 많아서 오히려 경환이의 말이 듣고 싶다고 하더라"라며 이후 허경환이 '핑계고'에서 인기를 끌게된 사연을 전했다.

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이에 허경환은 "보통 '오늘 내가 잘하고 왔다' 라는 느낌이 있지 않나. 그날은 '처음 나간 핑계고를 이렇게 하고 와도 되나' 너무 찝찝했다"라면서 "'핑계고는 나랑 이제 마지막'이라고 생각했는데 예상외로 댓글에 내 이야기를 듣고 싶다는 말이 많았다"라며 반전 인기를 실감했던 순간을 전했다.

유재석은 "뭔가 경환이한테 기운이 몰리기 시작하더라"라고 하자, 홍현희는 "말을 많이 한다고 중요한 게 아닌 것 같다"라고 했다. 그러자 유재석은 "맞다. 영철이가 사람 하나 띄우고 갔다"라고 했고, 지석진은 "영철이는 집에 가서 뿌듯했겠지만, 오히려 자기 몸 불살라서 띄워줬다"라고 해 웃음을 안겼다.

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그때 허경환은 "분위기 좋다고 해서 아쉽게도 나아진 게 별로 없다"라고 했지만, 홍현희는 "광고 찍었더라. 비빔면 시장이 얼마나 세냐. 재석 선배님도 계신데"라고 했다.

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이에 허경환은 인기를 얻기 시작한 뒤 달라진 가족들의 반응을 전했다. 그는 "가족들이 너무 좋아한다"라면서 "여동생이 딸이 2명이 있다. 딸이 반장 선거에 자신 있게 '학습 분위기를 언발란스한 걸 발란스 있게 맞추겠습니다'라며 내 유행어를 했다더라"면서 "친구들이 예전에는 몰랐는데 지금은 안다"라면서 뿌듯한 미소르 지었다.

이어 "막내 조카가 문자를 보내기 시작했다. 근데 '삼촌 저는 잘 지내고 있어요'라고 보냈더라"면서 특별한 용건 없이도 마음을 전하는 조카의 귀여운 메시지에 흐뭇한 웃음을 감추지 못했다.

anjee85@sportschosun.com