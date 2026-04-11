손담비♥이규혁, 성대한 딸 돌잔치 현장...돌잡이=마이크 "母 따라서 가수"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 손담비와 이규혁 부부의 딸 해이의 성대한 돌잔치 현장이 공개됐다.

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손담비는 11일 자신의 SNS에 지인들이 올린 딸 해이 양의 첫 번째 생일 파티 모습이 담긴 게시물을 공유했다.

영상 속에는 "해이 생일 파티"라면서 감각적인 분위기로 꾸며진 해이 양의 첫 번째 생일 파티 현장이 담겼다. 사회는 허경환이 맡았다.

해이 양과 손담비, 이규혁의 얼굴이 담긴 일러스트가 손님들을 맞았다. 이어 테이블 위에는 형형색색의 꽃과 과일이 풍성하게 장식돼 있어 화사하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

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화려하면서도 예쁘게 꾸며진 현장에 지인들은 "성대하다", "이런 힙하고 센스 가득 돌잔치"라면서 감탄했다.

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이날 가족은 화이트 룩으로 맞춰 입고 등장, 아빠 품에 안긴 해이 양은 화이트 원피스를 입고 사랑스러운 공주님으로 변신했다. 또한 손담비는 화이트 재킷에 반짝이는 소재의 스커트를 매치해 우아하면서도 화려한 매력을 드러냈다.

또한 손담비는 딸의 지난 1년을 담은 영상을 바라보며 눈물을 글썽였고, 그 모습에서 초보 엄마로서의 벅찬 감정이 고스란히 느껴졌다.

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가장 중요한 돌잡이 시간. 해이 양은 마이크를 꼭 쥔 채 놓지 않았고, 강승현은 "해이 엄마 따라 가수 되는 거냐"라며 웃었다.

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한편, 손담비는 2022년 5세 연상의 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이 양을 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com